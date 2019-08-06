После согласованной акции в субботу снова пройдет несогласованная Штаб Алексея Навального призвал сторонников выйти с митинга на «прогулку»

Московский штаб оппозиционера Алексея Навального анонсировал в столице акцию «Прогулка в поддержку честных выборов». На странице штаба в Facebook сообщается, что «Прогулка» состоится после большого санкционированного митинга «Вернем себе право на выборы» на проспекте Академика Сахарова 10 августа. Опрошенные “Ъ” эксперты считают, что стремление части оппозиции настоять на продолжении несогласованных акций говорит о «расколе» или как минимум «отсутствии единства» в протестном движении. В мэрии Москвы комментировать возможное массовое шествие в субботу отказались, но сообщили, что знают о таких планах.

В понедельник вечером несколько заявителей митинга на проспекте Сахарова сообщили о решении создать единый оргкомитет и назначить согласованное с мэрией мероприятие на субботу, 10 августа. После этого штаб Алексея Навального в Москве опубликовал свой план на этот день. «План на 10 августа такой: в 14:00 собираемся на большой согласованный митинг на проспекте Сахарова, а после него продолжаем гулять по Москве»,— говорится в анонсе нового мероприятия в поддержку незарегистрированных кандидатов в Московскую городскую думу (МГД). Интерес к событию отметили более 2 тыс. пользователей.

Как сообщил “Ъ” один из руководителей команды Алексея Навального Леонид Волков, 10 августа, в день проведения санкционированного митинга за допуск всех незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму, в регионах России пройдут «пикеты солидарности», организованные местными штабами. Господин Волков уточнил “Ъ”, что «прогулку по городу» после «мирной акции» планируется провести лишь в Москве. Как он отметил, организацией мероприятия занимается Любовь Соболь — юрист ФБК и незарегистрированный кандидат в МГД по округу 43.

В созданной в Facebook встрече не обозначен маршрут предполагаемых «прогулок» 10 августа. Сообщается лишь, что для участия нужно сначала прийти на согласованный митинг и уже потом «узнать, куда дальше». На момент подготовки материала получить комментарий от госпожи Соболь или ее помощников, чтобы узнать маршрут, не удалось. Сам Алексей Навальный отбывает административный арест за повторное нарушение порядка организации публичного мероприятия.

Заместитель департамента безопасности мэрии Москвы Василий Олейник сообщил “Ъ”, что знает о предстоящей прогулке, но отказался дать по этому поводу комментарий, сославшись на сильную занятость.

Отметим, устроители согласованного митинга 10 августа на проспекте Сахарова проводили в Facebook опрос: «Какую акцию провести: согласованную или не согласованную».

Член оргкомитета митинга, незарегистрированный кандидат в МГД по 37-му округу Елена Русакова сообщила, что голоса распределились в соотношении 75,4% к 24,6% в пользу сторонников согласованной акции. Всего в опросе приняли участие 1396 человек.

Напомним, в понедельник Любовь Соболь опубликовала на в Facebook «Совместное заявление демократических сил» о проведении митинга 10 августа, в котором отмечалось, что «у москвичей есть право свободно гулять по своему городу, а не только на отдельно взятом огороженном проспекте под присмотром избивающей их полиции. Власть обязана обеспечить их право гулять по городу, в том числе 10 августа». Это заявление продублировано и на странице согласованного митинга. Елена Русакова ранее пояснила “Ъ”, что как такового подписания совместного заявления не было, но «с общим посылом» все организаторы митинга согласны. По словам госпожи Русаковой, часть заявителей предлагала договориться с мэрией о смене формата санкционированного мероприятия и добиться согласования шествия в центре города, но в итоге все предпочли «остаться в рамках формальной переписки» с городскими властями.

Политологи, с которыми пообщался “Ъ”, отмечают, что и опросы, и организация двух акций могут свидетельствовать об отсутствии в рядах оппозиционеров единого мнения. «Раскол в оппозиции — ее естественное состояние,— сказал “Ъ” президент фонда "Петербургская политика" Михаил Виноградов.— Среди участников марша ("Прогулки в поддержку честных выборов".— “Ъ”) будут разные настроения. Что-то подобное происходило в 2011–2012 годах, когда участники мирных акций расходились, а Удальцов (Сергей Удальцов, координатор "Левого фронта".— “Ъ”) захватывал телефонную будку».

Оппозиция, как и власть, ищет наиболее эффективные пути достижения своих целей, считает политолог Аббас Галлямов:

«Кому-то достаточно выразить свое несогласие с происходящим, играя по правилам властей; кто-то считает, что эти правила надо ломать, потому что, действуя в их рамках, оппозиционеры своих целей не достигнут».

По мнению господина Галлямова, «во власти же тоже есть два лагеря»: «Одни склонны к упрощению и доказывают, что всех оппозиционеров надо избить палками, а затем посадить в тюрьмы. Другие понимают долгосрочные негативные последствия такого подхода и пытаются действовать более тонко: дают разрешения на проведение протестных акций».

Глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин говорит, что среди московской оппозиции существует минимум три активные группы: «Одни уже зарегистрированы и используют ситуацию для повышения своей узнаваемости — для них несанкционированные акции нежелательны. Вторые всерьез пытаются оспорить решение о нерегистрации — это Дмитрий Гудков, Анастасия Брюханова, например. Они находятся в пограничном состоянии. И третьи, настроенные наиболее радикально — те, кто понимает, что шансов у них нет: Илья Яшин, Любовь Соболь».

Напомним, во вторник проходит заседание рабочей группы Центризбиркома по жалобам на отказы в регистрации на выборах в Мосгордуму кандидатов Дмитрия Гудкова, Елены Русаковой, Любови Соболь, Екатерины Игнатовой и Александра Руденко. На момент сдачи материала известно, что жалоба господина Гудкова осталась без удовлетворения. Вечером также собралась окружная избирательная комиссия 43-го округа, чтобы решить вопрос о регистрации в качестве кандидата Сергея Митрохина.

Мария Старикова, Никита Прокшин