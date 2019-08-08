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Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ   |  купить фото

Оппозиция не укладывается в смету

Организаторам митинга 10 августа в Москве не хватает полмиллиона

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Организаторы митинга «Вернем себе право на выборы» 10 августа, разрешенного мэрией Москвы, рассказали “Ъ” об экстренном сборе средств на протестную акцию. Планируется, что деньги пойдут на обустройство сцены и аренду аппаратуры для выступлений. По данным оргкомитета, за два дня собрано свыше 886 тыс. руб. пожертвований. «Надо собрать еще не менее 500 тыс. руб.»,— рассказали организаторы и уточнили, что «заплатить придется больше, чем планировали». Не собранные пока еще полмиллиона активисты планируют тратить уже 9 августа — «на блогеров и соцсети».


«Нужно срочно»,— анонсировала в четверг экстренную надобность в деньгах на митинг на своей странице в Facebook незарегистрированный кандидат в Московскую городскую думу (МГД) Елена Русакова. Подобные сообщения появились и на страницах других членов оргкомитета, в который, напомним, входит шесть человек. Среди организаторов в том числе помощница незарегистрированного кандидата в МГД Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева, муниципальные депутаты Андрей Морев и Денис Шендерович. Они направляли в мэрию Москвы сразу несколько заявок на проведение митинга «Вернем себе право на выборы» на проспекте Сахарова и, получив разрешение столичного правительства, объявили о сборе средств на организацию.

В разговоре с “Ъ” госпожа Русакова уточнила, что помимо уже собранных 886 тыс. руб. «требуется еще полмиллиона на освещение предстоящего митинга в СМИ и соцсетях».

«Одна программа продвижения в Twitter стоит 400 тыс. руб. плюс у нас есть реклама на радио, демонстрация роликов в интернете, на все это требуется даже больше 500 тыс.,— рассказала “Ъ” Елена Русакова.— Будем привлекать блогеров, но пока я не могу сказать, кого именно. Музыканты будут выступать бесплатно».

Накануне организаторы митинга сообщили об отказе мэрии Москвы допускать до участия в протестной акции рэпера Face, группы IC3PEAK и «Кровосток». В департаменте безопасности правительства Москвы ранее объяснили “Ъ”, что запрет на выступления музыкантов связан с правилами действующего на территории столицы с 2000 года временного положения №1054. Однако устроители митинга продолжают сообщать о готовности артистов выступать и не снимают их из «повестки» протестной акции.

Срочность сбора денег на освещение анонса митинга в СМИ и соцсетях муниципальный депутат округа Якиманка Андрей Морев объясняет «разницей аудиторий» и желанием охватить как можно большее количество потенциальных участников. Оргкомитет акции получил разрешение от московской мэрии, что в митинге могут принять участие 100 тыс. человек, и теперь торопится оповестить их всех. «Множество людей не слушают радиостанции, которые уже освещают предстоящий митинг, плюс есть люди, которые не присутствуют в сети Интернет. Нам нужно охватить всех,— объясняет господин Морев.— Кроме продвижения у нас есть расходы, связанные с печатью агитационных материалов: флагов, плакатов, которые будут раздаваться участникам при входе». По словам Андрея Морева, изначально оргкомитет «планировал уложиться в миллион рублей без продвижения», но так как сбор пошел лучше, чем организаторы предполагали, было решено собрать еще больше средств для продвижения.

Вероятно, к организации митинга удастся привлечь и бесплатную рабочую силу. Так, штаб оппозиционера Алексея Навального в четверг вечером разместил «клич» в соцсетях, сообщив, что «нужны волонтеры, которые смогут постоять на рамках на входе, а также помочь раздать пришедшим плакаты и флаги».

По словам председателя Либертарианской партии России Сергея Бойко, «средства, которые организаторы митинга планируют потратить на организацию 10 августа, вполне оправданны». «Уже год мы проводим масштабные акции на проспекте Сахарова, и если приводить в пример последнюю — ''За честные выборы'' 20 июля, куда пришли 22,5 тыс. человек, то на нее мы потратили примерно 320–350 тыс. руб.,— говорит господин Бойко.— Тогда люди отмечали, что в конце колонны было плохо слышно выступающих со сцены. 10 августа ожидаются 100 тыс. человек, и, значит, потребуется гораздо больше звукоусиливающей аппаратуры. Плюс затраты на агитматериалы и продвижение. Оглашенная организаторами смета вполне вписывается в адекватные расчеты на проведение такой масштабной акции».

В четверг вечером стало известно, что членов оргкомитета митинга на срочную встречу пригласили сотрудники ОВД ЦАО (в ведении отдела находится проспект Сахарова, где пройдет акция). По словам Эльвиры Вихаревой, ее оповестил о необходимости провести «экстренное обсуждение согласованного митинга» начальник отдела охраны общественного порядка Александр Махонин. Какие именно аспекты предстоящего митинга организаторы обсудят с правоохранителями — не уточняется.

Мария Старикова


Эксперты говорят о радикализации противостояния власти и участников акций протеста в Москве

4 августа правозащитный медиапроект «ОВД-Инфо» обновил статистику задержаний в Москве — на несанкционированной «Прогулке по бульварам» накануне был задержан 1001 человек. Следственный комитет России (СКР) в воскресенье сообщил, что количество фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля увеличилось до девяти. Правозащитники не исключают, что СКР возбудит еще одно уголовное дело по итогам акции 3 августа, и сообщают о незаконном сборе образцов эпителия и изъятии телефонов у задержанных на «Прогулках». Опрошенные “Ъ” эксперты отмечают радикализацию реакции властей на уличные протесты, которые, по их мнению, имеют все меньше отношения к выборам в Мосгордуму.

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