Следователи Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР, которые ведут это дело, суть претензий к строителю пока не раскрывают. Адвокаты обжаловали арест, указывая на наличие у подзащитного хронических заболеваний и его «законопослушный образ» жизни, но Мосгорсуд подтвердил обоснованность меры пресечения.