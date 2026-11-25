Топ-менеджер подразделения «РЖД-строй» арестован по обвинению в мошенничестве
В Москве Дорогомиловский райсуд санкционировал арест одного из топ-менеджеров строительно-монтажного треста №3 (СМТ-3), филиала АО «РЖД-Строй», Константина Недорубова. Он занимал пост руководителя проекта организации. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Следователи Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР, которые ведут это дело, суть претензий к строителю пока не раскрывают. Адвокаты обжаловали арест, указывая на наличие у подзащитного хронических заболеваний и его «законопослушный образ» жизни, но Мосгорсуд подтвердил обоснованность меры пресечения.
СМТ-3 работает в области железнодорожного строительства более 65 лет. Среди заявленных функций треста указаны «планирование и распределение нагрузки, решение финансовых вопросов, обеспечение материально-техническими ресурсами, анализ экономики строительного производства». Среди выполненных сотрудниками СМТ-3 проектов — участие в строительстве в столице МЦК, центральных диаметров, возведение и реконструкция станций и железнодорожный путей в Москве и Подмосковье.