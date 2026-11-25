«Мастерс»-план
ATP резко нарастит выплаты теннисистам начиная с 2028 года
Ассоциация теннисистов профессионалов (ATP) утвердила изменения в структуре управления медийными и коммерческими правами, что уже в 2028 году должно привести к значительному росту ежегодных выплат спортсменам, которые достигнут $350 млн против $270 млн в этом году. Суть реформы в том, что все приносящие доход права будут переданы в ведение единой структуры — ATP Ventures. На данный момент разные подразделения продают разные права самостоятельно, что, посчитали в ATP, ведет к потерям. В результате топовые теннисисты смогут заметно увеличить свои заработки.
Начиная с 2028 года реализацией медийных, коммерческих прав, а также прав на использование статистических данных в мужском профессиональном теннисе займется новая структура. Совет Ассоциации теннисистов профессионалов утвердил план, согласно которому вместо нескольких подразделений занимающихся реализацией прав, появится единый орган — ATP Ventures. Подсчеты ATP показывают, что за счет такой централизации удастся резко нарастить доходы, а значит, и объем средств, выделяемых на поощрение игроков, как действующих, так и уже завершивших карьеру. Речь идет именно о тех средствах, которые выделяет сама ATP. Призовые фонды формируются непосредственно организаторами турниров из своих источников и по-прежнему будут оставаться основным источником дохода игроков.
В сумме, с учетом призовых и бонусов в 2028 году, как ожидается, теннисисты получат за выступления на турнирах ATP более $350 млн (против $270 млн, которые им выплатили по итогам этого года). Это без учета призовых за участие в чемпионатах Большого шлема, проходящих под эгидой Международной федерации тенниса. С ними суммарные выплаты превысят $0,5 млрд.
Наиболее заметный прирост доходов смогут ощутить топовые теннисисты.
Сейчас у ATP есть премиальный фонд в $21 млн, который распределяется между теннисистами в зависимости от рейтинговых очков, набранных ими на турнирах категории Masters 1000 и на итоговом чемпионате сезона (право на бонусы теннисист получает при условии, что сыграл в пяти турнирах). По новой схеме премиальный фонд будет увеличен до $50 млн, а выплаты будут привязаны не к рейтинговым очкам, а к результатам на каждом конкретном «Мастерсе». Доход первой ракетки мира может достигать $2 млн за каждый турнир (призовые примерно в районе $1 млн плюс бонусы).
Чтобы претендовать на бонусы, нужно будет не просто играть на «Мастерсах», а еще и входить в топ-30 рейтинга. Если бы новая схема действовала уже сейчас, то, например, второй номер рейтинга Янник Синнер получил бы к заработанным за год $11,6 млн еще бонусы за два выигранных в ранге первой ракетки мира «Мастерса» — около $1 млн за каждый.
Выплаты просто за место в рейтинге по итогам сезона сохранятся — на них выделят $25 млн. Распределяться они будут так, чтобы гарантировать, что ни один из участников топ-100 рейтинга не получил за сезон менее $1,1 млн. В ATP отмечают, что это на 39% больше, чем в 2025 году. Но если сравнивать с 2026-м, то рост получается уже не такой заметный: сотый номер текущего рейтинга Майкл Чжэн в этом году и без того заработал чуть более $1 млн. Обещано увеличение премиальных и игрокам, не попадающим в топ-100 рейтинга. Минимальный заработок теннисистов, расположившихся на местах до 175-го включительно, составит $450 тыс., до 250-го включительно — $250 тыс.
Еще $26 млн ATP планирует выделить на поддержку игроков, уже завершивших карьеру. По правилам право на пенсию можно получить после пяти лет в туре при условии соответствия нескольким критериям результативности. В 2025 году максимальная пенсия составляла $129 тыс. за год. Какими будут выплаты в 2028-м, не сообщается.
До вступления реформы в действие в схеме, принятой Советом ATP, еще могут произойти изменения. По-прежнему не снято с повестки дня предложение о сокращении числа участников парных турниров вдвое с уменьшением их доли призовых с 20% до 10%. Вопрос отложен на потом.