Выплаты просто за место в рейтинге по итогам сезона сохранятся — на них выделят $25 млн. Распределяться они будут так, чтобы гарантировать, что ни один из участников топ-100 рейтинга не получил за сезон менее $1,1 млн. В ATP отмечают, что это на 39% больше, чем в 2025 году. Но если сравнивать с 2026-м, то рост получается уже не такой заметный: сотый номер текущего рейтинга Майкл Чжэн в этом году и без того заработал чуть более $1 млн. Обещано увеличение премиальных и игрокам, не попадающим в топ-100 рейтинга. Минимальный заработок теннисистов, расположившихся на местах до 175-го включительно, составит $450 тыс., до 250-го включительно — $250 тыс.