Из материалов дела следует, что в общей сложности участники ОПС использовали данные 145 фиктивных победителей различных проектов, которые никто не планировал реализовывать. В частности, в деле упоминаются «Экологическая волонтерская экспедиция по водоемам Центральной России», «Турнир по лазерному пейнтболу», «Экскурсии по местам воинской славы 33 региона», «Межрегиональные соревнования по ловле рыбы спиннингом с лодок», «Студенческая лига КВН» и ряд других. На каждый из проектов было выделено от 1,2 млн до 2,7 млн руб. при максимально возможной сумме субсидии 3 млн руб.