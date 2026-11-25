С бывшего чиновника взыщут за гранты
Экс-главе молодежного центра попросили ужесточить приговор за хищение 273 млн рублей
Прокуратура обратилась в Мосгорсуд с апелляционным представлением на приговор бывшему главе ФГАУ «Ресурсный молодежный центр» (РМЦ) Алексею Любцову. Надзорное ведомство требует ужесточить наказание в части штрафа и конфискаций. По данным следствия, господин Любцов создал организованное преступное сообщество, похитившее при проведении Всероссийского конкурса молодежных проектов более 273 млн руб., выделенных из бюджета в виде грантов. Вину фигурант не признал и получил 18 лет колонии. Адвокаты требуют оправдать подзащитного.
Как стало известно “Ъ”, в Московский городской суд поступило апелляционное представление на приговор Алексею Любцову. Ему вменяли в вину создание преступного сообщества (ОПС) с использованием служебного положения и особо крупное мошенничество.
Уголовное дело в отношении господина Любцова было возбуждено в августе 2022 года СУ СКР по Владимирской области. Именно в этом регионе силовики впервые выявили криминальную схему, которая привела их к бывшему руководителю РМЦ.
По данным следствия, умысел на хищение бюджетных средств возник у фигуранта в декабре 2018 года, когда возглавляемый им центр был координатором Всероссийского конкурса молодежных проектов, проводимого под эгидой Росмолодежи.
Для осуществления задуманного господин Любцов, по материалам дела, создал ОПС, в которое вовлек подчиненного — на тот момент начальника методического отдела РМЦ Александра Почкина — и своего знакомого, экс-депутата совета народных депутатов округа Муром Александра Ширманова.
Последний предложил участвовать в махинациях сотрудницам местного рекламного агентства Марине Бокаревой и Анастасии Смирновой — на них возлагались обязанности по подбору фиктивных грантополучателей, сбор их персональных данных, направление в Росмолодежь фиктивных заявок на реализацию проектов и выдачу грантов, а также обналичивание средств, перечисляемых на расчетные счета фиктивных грантополучателей.
Из материалов дела следует, что в общей сложности участники ОПС использовали данные 145 фиктивных победителей различных проектов, которые никто не планировал реализовывать. В частности, в деле упоминаются «Экологическая волонтерская экспедиция по водоемам Центральной России», «Турнир по лазерному пейнтболу», «Экскурсии по местам воинской славы 33 региона», «Межрегиональные соревнования по ловле рыбы спиннингом с лодок», «Студенческая лига КВН» и ряд других. На каждый из проектов было выделено от 1,2 млн до 2,7 млн руб. при максимально возможной сумме субсидии 3 млн руб.
В общей сложности, по данным СКР, в период с января 2019 года по 11 августа 2022 года, когда деятельность ОПС пресекли правоохранители, фигуранты успели похитить более 273 млн руб.
Алексей Любцов свою вину не признал. В середине июня 2026 года его приговорили к 18 годам колонии строгого режима, а также штрафу в размере 3,5 млн руб.
С приговором не согласились ни прокуратура, ни адвокаты. Гособвинение посчитало наказание, назначенное господину Любцову, слишком мягким. В апелляционном представлении прокурор просит увеличить сумму назначенного штрафа до 30 млн руб. и конфисковать у фигуранта в счет возмещения ущерба денежные средства в размере 95,5 млн руб.
Адвокаты фигуранта, в свою очередь, заявили в своих жалобах, что вина их подзащитного не доказана, и просили его оправдать.
Судебное заседание по рассмотрению представления прокуратуры и жалобы защиты назначено на 16 декабря.
Как уже рассказывал “Ъ”, остальные фигуранты заключили досудебные соглашения о сотрудничестве с прокуратурой и дали показания на господина Любцова. В 2025 году Александр Почкин и Александр Ширманов получили шесть и семь с половиной лет колонии строгого режима соответственно, а Марина Бокарева и Анастасия Смирнова — по четыре года общего режима. Исполнение наказания двум последним отсрочено до достижения их детьми 14-летнего возраста.