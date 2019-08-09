Любовь Соболь выдвинула требования власти

Накануне санкционированного митинга на проспекте Сахарова незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь, которая уже 27 дней держит голодовку, провела пресс-конференцию в Центре сбора подписей оппозиционера Алексея Навального. Она ответила на вопросы журналистов о предстоящей «мирной акции», поделилась подробностями уголовного дела, возбужденного Следственным комитетом РФ (СКР) по подозрению в отмывании 1 млрд руб. фондом господина Навального, и рассказала о недавних обысках в офисе ФБК и квартирах у юристов фонда Вячеслава Гимади, Александра Помазуева и Евгения Замятина. Также Любовь Соболь перечислила свои требования к действующей власти.

10 августа в Москве на проспекте Сахарова состоится согласованный митинг за допуск всех незарегистрированных кандидатов в Московскую городскую думу. На официальной странице штаба Алексея Навального в Facebook сообщается, что сразу после большого «мирного» митинга состоится «Прогулка в поддержку честных выборов». На странице в социальной сети не уточняется маршрут предполагаемой «прогулки»: для участия в мероприятии необходимо прийти на согласованный митинг и узнать, «куда дальше».

Госпожа Соболь на пресс-конференции ответила “Ъ”, что «не является» организатором этого мероприятия и «не знает», как будут разворачиваться события в ходе «прогулки» 10 августа.

Любовь Соболь заявила, что из-за голодовки, которую оппозиционный политик держит уже 27 дней, она чувствует «слабость, небольшую заторможенность и рассеянность». Чтобы выйти к журналистам, она опиралась на руку своего соратника. Тем не менее она намерена прийти на митинг 10 августа и поддержать незарегистрированных кандидатов. В группе Facebook мероприятия «Прогулка в поддержку честных выборов» указано, что желание прийти возникло у 1,3 тыс. человек. Интересуются акцией 3,6 тыс. пользователей. Как утверждает госпожа Соболь, «галочка на Facebook ни о чем не говорит». «Людей придет гораздо больше, чем поставлено галочек... Даже те, кто были незаконно задержаны, придут»,— утверждает она.

Также в ходе пресс-конференции госпожа Соболь рассказала о недавних обысках, которые прошли 8 августа в офисе Фонда борьбы с коррупций и дома у трех юристов ФБК — Вячеслава Гимади, Александра Помазуева и Евгения Замятина. По имеющимся данным, обыск прошел и у юриста ФБК Владлена Лося. В четверг все четверо побывали на допросе в СКР. Банковские счета фонда господина Навального и ряда его сотрудников арестованы по подозрению в отмывании 1 млрд руб. По словам госпожи Соболь, обыски и аресты были «заранее спланированы». Она назвала действия силовиков незаконными, пояснив “Ъ”, что, насколько ей известно, она не проходит по делу об отмывании денег ФБК. Из-за отсутствия статуса адвоката госпожа Соболь не могла присутствовать на обысках в офисе ФБК. «Я помогала информационно»,— сообщила Любовь Соболь “Ъ”.

Юрист ФБК требует допустить до выборов всех незарегистрированных кандидатов, которые «реально собрали подписи» и сдали их на проверку в избирательные комиссии. Госпожу Соболь устроит и отмена выборов «в связи с неравным отношением к кандидатам». В частности, она предлагает изменить «подход к сбору подписей и регистрации кандидатов». По мнению Любови Соболь, необходимо вести сбор подписей за кандидата при помощи сайта госуслуг. Так «подписи будут гарантированно верифицированы» и не возникнет «споров о почерковедах МВД при вводе данных для проверки».

Также в списке требований госпожи Соболь отставка главы Мосгоризбиркома Валентина Горбунова и члена Мосгоризбиркома Дмитрия Реута: «Считаю, что эти люди дискредитируют выборы в Москве».

Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму считает необходимым провести «адекватное расследование дел по ст. 318 УК РФ о применении насилия к представителям власти». При этом, отмечает госпожа Соболь, «должны быть расследованы многократные случаи насилия полицейских в отношении мирных людей». Она настаивает на прекращении «атаки государства на общество» и «избиений мирных участников митинга»: «По УК РФ массовые беспорядки предполагают погромы, поджоги, уничтожение имущества и применение оружия. Мы все видели, что 27 июля этого не было».

Напомним, ЦИК учел рекомендации своей рабочей группы и отклонил жалобу Любови Соболь на отказ в регистрации кандидатом в Мосгордуму. Оппозиционному политику не хватило 231 подписи для допуска до выборов. Окончательный отказ получили еще пять незарегистрированных кандидатов: Елена Русакова, Дмитрий Гудков, Александр Руденко, Илья Яшин и Анастасия Брюханова.

Никита Прокшин