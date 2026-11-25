Документ направлен в комитет Госдумы по финансовому рынку. Поправки уточняют состав новой статьи 171.7 УК: помимо цифровых валют она распространится на «иностранные цифровые инструменты», что закрывает лазейку с USDT. Признаком преступления станет работа без лицензии и (или) без включения в реестр. Штрафы вырастут до 2,5 млн руб., а подследственность перейдет следователям МВД.