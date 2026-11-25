Минфин предложил смягчить наказание за незаконный оборот криптовалют
Минфин предложил освобождать от уголовной ответственности лиц, которые впервые привлекаются за незаконное обращение цифровых валют. Такие поправки ведомство подготовило ко второму чтению законопроекта об ответственности за незаконное обращение криптовалют (N1209607-8). Об этом сообщает «Интерфаксу» со ссылкой на источник, знакомый с поправками.
Документ направлен в комитет Госдумы по финансовому рынку. Поправки уточняют состав новой статьи 171.7 УК: помимо цифровых валют она распространится на «иностранные цифровые инструменты», что закрывает лазейку с USDT. Признаком преступления станет работа без лицензии и (или) без включения в реестр. Штрафы вырастут до 2,5 млн руб., а подследственность перейдет следователям МВД.
Освобождение не будет распространяться на организованные группы. Для остальных условие — возмещение ущерба и перечисление в бюджет двукратной суммы ущерба либо дохода. Соответствующее основание вносится в статью 28.1 УПК. Ранее Верховный суд отмечал отсутствие таких положений в тексте. В случае принятия закон вступит в силу с 1 июля 2027 года.