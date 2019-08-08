«Власти были суперготовы»

Расследовать случаи насилия по отношению к участникам несанкционированных акций в Москве призвали правозащитники в обращении к главе Следственного комитета РФ (СКР). Документ подписали представители более 30 правозащитных организаций, заявивших о чрезмерном применении силы 27 июля и 3 августа. Глав МВД и Росгвардии призвали «соблюдать разумный баланс между обеспечением правопорядка и соблюдением прав граждан», а также напомнили, что сотрудники силовых структур не имеют права «быть анонимными» и скрывать свои лица во время мероприятий.

Более 30 правозащитников направили обращение главам МВД, СКР и Росгвардии, в котором заявили о чрезмерном применении силы и спецсредств во время неразрешенных акций 27 июля и 3 августа в Москве. В частности, его подписали представители российского представительства Amnesty International, Московской Хельсинкской группы, комитета «Гражданское содействие», медиапроекта «ОВД-инфо», информационно-аналитического центра «Сова», фонда «Общественный вердикт».

Исполнительный директор Московской Хельсинкской группы Светлана Астраханцева напомнила, что «несогласованные мероприятия — это мероприятия, по которым организатор не договорился с органами власти по тем или иным моментам, однако граждане, выходящие на такое мероприятие, не являются нарушителями закона, а мероприятие является легитимным с точки зрения прав человека». Она подчеркнула, что «пока мероприятие остается мирным, его нельзя пресекать силовыми методами», а применение силы органами правопорядка «должно быть пропорционально реальной угрозе, которую может нести тот или иной протест»:

«В эти дни количество силовых структур, сконцентрированное в центре города, было явно непропорционально угрозе, которой, конечно, не было от мирных людей».

«Отдельные сотрудники (МВД и Росгвардии.— “Ъ”) применяли насилие по отношению к протестующим, в том числе спецсредства и боевые приемы при превосходящей численности и возможности применить другие методы,— говорится в заявлении.— Они проводили зачистки городских улиц и задерживали людей, публично и мирно выражавших свою точку зрения (интервью, плакат, лозунг)». При этом сотрудники силовых структур, как правило, «в нарушение закона не объясняли своих действий, не представлялись, не имели знаков отличия и зачастую скрывали свои лица».

Госпожа Астраханцева отметила, что сотрудники полиции, согласно закону «О полиции», «не имеют права закрывать лица и должны свой номерной знак иметь в доступе.

Но мы как наблюдатели не добились того, чтобы нам показали номерные знаки. Это вопиющее нарушение». Она считает, что и на сотрудников Росгвардии, которые привлекаются к обеспечению охраны правопорядка на массовых акциях, распространяется это требование: «Они не имеют права быть анонимными, поскольку могут применить незаконное насилие, произвести незаконное задержание».

Напомним, в ходе акции 27 июля, по данным МВД, были задержаны 1074 участника акции, «ОВД-инфо» сообщило о 1373 задержанных. 3 августа во время несанкционированной «Прогулки по бульварам», по данным «ОВД-инфо», был задержан 1001 человек, по данным МВД — около 600. Госпожа Астраханцева подчеркнула, что «задержание на массовых акциях является крайней мерой, которая может применяться, только если гражданин действительно опасен для окружающих»: «Возможно, такие случаи были, но единичные задержания хулиганов и массовые нарушения митингующих — это совершенно разные вещи. Мы видели, что эта мера применялась поголовно ко всем».

Руководитель московского отделения правозащитной организации «Комитет против пыток» Анастасия Гарина, которая вместе с коллегами участвовала в акциях в качестве наблюдателя, напомнила, что «смысл согласования публичных мероприятий состоит в том, чтобы власти успели подготовиться к обеспечению безопасности»: «В данном случае мы видим, что власти были суперготовы. Из того, что я увидела, мне не понятна причина несогласования акций». Госпожа Гарина заявила, что она и ее коллеги во время наблюдения «практически не увидели задержаний, у которых были бы понятны основания и причины»: «Что касается акции 3 августа, это была вопиющая история. Многие коллеги на нас обижаются за эту версию, но я даже не считаю, что там была массовая акция: мы видели большое количество представителей силовых структур, полиции, Росгвардии, большое количество журналистов, и мы видели прохожих, которые, возможно, пришли туда, чтобы митинговать. Но мы видели буквально несколько человек, которые действительно развернули плакаты и кричали какие-то лозунги».

«На моих глазах произошло около 50–60 задержаний, из них 4–5 человек хотя бы что-то скандировали, развернули плакат или достали флаг,— рассказала Анастасия Гарина.— Остальные задержанные — это люди, которых выхватывали из толпы произвольно».

«Подобное поведение сотрудников правоохранительных органов не только нарушает права участников публичной акции, но и подрывает доверие к государству и его представителям»,— отмечается в обращении, авторы которого призывали СКР и службу внутренней безопасности ведомств «провести расследование действий сотрудников силовых органов во время прошедших в столице публичных мероприятий при конструктивном сотрудничестве с представителями гражданских организаций». МВД и Росгвардию призывают «принять меры для учета в работе необходимости соблюдать разумный баланс между обеспечением порядка и соблюдением прав граждан при проведении публичных мероприятий, а также обеспечить знаками различия всех сотрудников, работающих на публичных мероприятиях».

Как сообщал “Ъ”, Федеральная адвокатская палата ранее обратилась в МВД, Следственный комитет и прокуратуру с требованием привлечь к ответственности полицейских, которые не пускали защитников к задержанным во время акций протеста 27 июля и 3 августа. Адвокатская палата Москвы также выпустила обращение к главе МВД, генпрокурору РФ и председателю СКР, рассказала глава отдела по связям с общественностью палаты Евгения Моткова. В документе отмечается, что протестные акции «повлекли административные задержания более 2 тыс. человек»: «В отношении многих из них было нарушено конституционное право на защиту,— говорится в обращении.— По имеющейся информации, в 12 отделах полиции к задержанным длительное время, от двух до шести часов, не допускали адвокатов. По меньшей мере в двух отделах полиции оказанию юридической помощи задержанным препятствовали сотрудники СКР».

Валерия Мишина