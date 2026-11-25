Москва проходит «снежный» тест
Что происходит в столице на фоне снегопада
Обильный снегопад, обрушившийся на Москву, привел к сбою авиасообщения и остановке поездов. В столичных аэропортах отменены около 40 рейсов, еще столько же — задержаны на два часа и более. Выполнены по расписанию — почти 550, сообщил Минтранс.
Снегопад, который начался 24 ноября, по прогнозам синоптиков, станет самым сильным в сезоне и принесет до 40% месячной нормы осадков. Все городские службы переведены в усиленный режим работы. На улицы выведен весь парк коммунальной и инженерной спецтехники. Проводится очистка ключевых магистралей, пешеходных зон и тротуаров, сообщили в мэрии.
Роверы-курьеры часто застревают в сугробах. В соцсетях москвичи публикуют видео спасения аппаратов. Многие горожане 25 ноября предпочли отказаться от поездок на личном автотранспорте и пересели на метро или такси. При этом переплачивать за непогоду им не пришлось, рассказал владелец таксопарка Сергей Трифонов:
«Пока на Каширском шоссе сложновато, там прямо наледь идет на дороге, движение медленное. При этом цены обычные, как в обычные дни. Даже сами пассажиры делятся тем, что ждали повышения тарифов. Никто не хочет в эту слякоть передвигаться пешком. Есть заказы на поездку от дома до метро, то есть на короткие маршруты, на три-четыре минуты».
На усиленный режим работы переведена и Московская железная дорога. Рабочие в круглосуточном режиме расчищают железнодорожное полотно, платформы, переходы и мосты от снежных заносов, сообщили в РЖД. Задействованы больше 2 тыс. человек и техника. Из-за падения деревьев на линии электропередач в Рязанской области, по тому направлению задержаны 35 поездов дальнего следования, сообщили в «Гранд сервис экспрессе». Пассажиры поезда Рязань-Москва несколько часов провели на вокзале, рассказал “Ъ FM” москвич Иван Корякин:
«Я собирался уехать из Рязани в 20:23. Когда оказался на перроне, то никого не увидел. В глаза бросились лишь огромные сугробы. Отправившись на вокзал, я обнаружил пассажиров в зале ожидания и также увидел на табло объявление, что почти все поезда задерживаются. При этом, насколько была задержка, никто не уточнял, что создавало, конечно, определенные неудобства: все сидели и ждали. Поначалу это было даже интересно, потому что не каждый день задерживают поезда, ощущалось, как в Шереметьево, но потом уже люди начали волноваться.
Один из пассажиров предлагал скинуться и вызвать такси до Москвы. Студентка РАНХиГС опаздывала на утренний зачет. А люди только прибывали и прибывали, приходили большими группами, с чемоданами, прощались, как это бывает на вокзале, но еще не подозревали, что сегодня из Рязани никто не уедет, потому что на участке Хрущево-Денежниково то ли провода оборвало, то ли еще что-то случилось. Из-за этого, видимо, поезда и встали. Обещали воду и питание. Я отправился к дежурному по вокзалу, и радушная женщина предложила взять воды со стола, сколько мне бы вздумается. Также там стояли банки с тушенкой. Это, собственно, и было любезно предложенное питание».
К вечеру на дорогах Москве ожидаются пробки в 9 баллов, предупредили в столичном дептрансе. Москвичам рекомендовали отложить поездки на автомобиле до 20.30 или воспользоваться метро. А водителям грузовиков — заранее планировать маршруты и по возможности избегать сложных участков и крутых подъемов. Снег будет идти до четверга, 26 ноября. А астрономическая зима придет в Россию только 21 декабря, сообщили в Московском планетарии. Ученые даже рассчитали точное время — в 23:50 мск. Солнце достигнет самой удаленной точки от экватора в Южном полушарии небесной сферы. Это момент зимнего солнцестояния.