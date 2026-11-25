Один из пассажиров предлагал скинуться и вызвать такси до Москвы. Студентка РАНХиГС опаздывала на утренний зачет. А люди только прибывали и прибывали, приходили большими группами, с чемоданами, прощались, как это бывает на вокзале, но еще не подозревали, что сегодня из Рязани никто не уедет, потому что на участке Хрущево-Денежниково то ли провода оборвало, то ли еще что-то случилось. Из-за этого, видимо, поезда и встали. Обещали воду и питание. Я отправился к дежурному по вокзалу, и радушная женщина предложила взять воды со стола, сколько мне бы вздумается. Также там стояли банки с тушенкой. Это, собственно, и было любезно предложенное питание».