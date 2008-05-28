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01 июля, понедельник
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00:01
Главные анонсы 1 июля
01:48
SANA сообщило о ракетной атаке на Дамаск и Хомс
30/06
Противники возвращения России в ПАСЕ готовят резолюцию
00:30
В Минске прошла церемония закрытия Европейских игр
04:30
Певица Нино Катамадзе удалила пост об отмене всех концертов в России
04:04
Медведев призвал единороссов поддержать журналистов-расследователей
03:36
В ходе воскресных протестов в Судане погибли 7 человек
03:07
Туск прервал саммит ЕС ради новых консультаций
02:40
Эрдоган: поставки С-400 в Турцию будут осуществлены в течение 10 дней
02:18
Белый дом ждет от Китая масштабных закупок американской агропродукции
01:25
Детей из пострадавших районов Иркутской области готовы принять в Туле и Крыму
00:54
Миссия ОБСЕ объявила о завершении разведения сил у станицы Луганской
30/06
Skyscanner признал проблемы с покупкой авиабилетов в Крым
30/06
В Канске из-за паводка введен режим ЧС
30/06
Помпео рассказал о желании Ким Чен Ына достигнуть прогресса на переговорах
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(обновлено: 30.06.2019)
Деятельность Федерации независимых профсоюзов
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1
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Профсоюзы пожаловались на Nestle в прокуратуру
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Глава ФНПР Михаил Шмаков о пенсионной реформе
Справороссы предложили профсоюзы для безработных
Партия хочет расширения прав трудящихся
1
Профсоюзы не успевают с крестного хода на маевку
В Сургуте решили воздержаться от первомайской демонстрации из-за Пасхи
Профсоюзы защитят от гонений
Элла Памфилова предлагает внести законодательные гарантии
Призрак кризиса бродит по Европе
Михаил Шмаков выглядел перед Владимиром Путиным не хуже Карла Маркса
Михаил Шмаков возглавит Федерацию профсоюзов в четвертый раз
Его кандидатуру поддержало большинство членских организаций ФНПР
Рабочие завода VW не хотят в профсоюз
Они утверждают, что их обманули
Трудящиеся требуют продолжения банкета
Дмитрий Медведев пообещал профсоюзам все, включая финансовый кризис
День митинга
Премьер и президент присоединились к первомайской демонстрации
Профсоюзы попробуют стать партийными
Глава ФНПР Михаил Шмаков встраивается в новые политические условия
Работники проявили забастовочную активность
Эксперты опровергают данные официальной статистики об отсутствии трудовых конфликтов в России
Профсоюзам пропишут независимость
Госдума инициирует запрет на вхождение в один профсоюз работника и его начальника
Профсоюзы организовались против Михаила Прохорова
Их лидеры попросили защиты у президента
Глава ФНПР покинул поле классовой битвы
Михаил Шмаков вновь возглавит профсоюзы
Михаил Шмаков вновь возглавит ФНПР
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Истинный партиец
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в привычных для коммуниста ситуациях
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Ус отклеился
Как приводят в порядок свою внешность известные политики и бизнесмены
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Boeing негде парковать 737 MAX
Какой выход нашла корпорация и какие убытки она несет
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«Усадьба Jazz–2019»
Как прошел музыкальный фестиваль в Коломенском
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия