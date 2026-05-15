Рабочие Samsung «замыкают» рынок чипов

Забастовка работников Samsung приведет к невиданным последствиям. По крайней мере, так считает министр торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи Ким Чжон Гван. По его словам, если протестная акция все-таки произойдет, без вмешательства правительства не обойтись. Он оценивает потери для экономики страны в $66 млрд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kim Hong-Ji / Reuters Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

13 мая сотрудники Samsung объявили, что с 21 числа планируют 18-дневную забастовку. Причиной стали скромные бонусы и премии на фоне высокой прибыли компании. Пока оценить потенциальный ущерб от такой акции сложно, но даже сама новость может привести к росту цен на товары бренда, считает IT-эксперт Кирилл Ситнов:

«Если оценивать Samsung, то, естественно, это не какой-то отдельный офис или здание — это огромная корпорация, которая занимается электроникой в целом, и каждый ее отдел производит какой-то конкретный тип технологий. Пока неизвестно, будет ли эта забастовка глобальной и масштабной настолько, что в целой компании остановятся технологические процессы.

Результаты акции скажутся на экономике с некоторым запозданием, потому что многие товары уже произведены и отгружены.

Но когда появляются какие-либо новости, многие продавцы, перекупщики, те, кто занимается параллельным импортом, могут заранее заложить все риски и издержки непосредственно в текущую цену товара. Поэтому если информация об этом событии активно распространится, цена ляжет бременем на самого покупателя. Тем не менее, у Samsung достаточно крепкое положение на рынке: компания производит чипы памяти, процессоры, экраны, и у нее не так много конкурентов. Скажем так, гегемонию они еще не потеряли. Однако у бренда есть и другие сферы развития, где позиции могут знатно просесть».

Глава одного из профсоюзов компании заявил, что готов вести диалог с руководством только по окончании забастовки, то есть 7 июня.

Тем временем правительственная комиссия настаивает на еще одном раунде переговоров, который планируется провести 16 числа. Все это выглядит как элемент торга между руководством компании и профсоюзами, говорит заведующий отделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александр Воронцов:

«Это нестандартная ситуация, конечно. Администрация с профсоюзом долго договаривались. Samsung — один из центральных чеболей Южной Кореи, важный для экономики не только самой республики, но и для ее международных партнеров в области электроники. При этом, как мне кажется, есть элемент тактической борьбы: администрация направила материалы в суд, чтобы признать эту забастовку незаконной. Они пытаются запугать разрушительными последствиями, чтобы получить дополнительный рычаг давления на профсоюзы Samsung.

Я не припомню, чтобы у Samsung раньше были такие крупные забастовки. По сравнению, например, с протестами железнодорожников и водителей автобусов в стране — такие митинги случаются нередко. Вряд ли эта забастовка может сильно сказаться на жизни всего населения Южной Кореи. Думаю, вопросы будут урегулированы. Это элемент борьбы и, если хотите, торга между администрацией и профсоюзом.

Не думаю, что население страны как-то глубоко это почувствует — это скорее внутрикорпоративная разборка».

Министр торговли Ким Чжон Гван напомнил, что «значимость этой компании сложно преувеличить». По его словам, Samsung дает 12,5% ВВП страны. На предприятиях трудятся 129 тыс. человек, а акциями владеет каждый десятый кореец.

Астон О'Салливан