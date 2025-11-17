Изменения в ТК о платформенной занятости могут затронуть 9,5 млн человек

Президент Владимир Путин встретился с председателем Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Сергеем Черногаевым. Во время беседы господин Черногаев рассказал, что ФНПР подготовила изменения в Трудовой кодекс (ТК) о платформенной занятости. Меры могут затронуть 9,5 млн человек.

«Вы знаете, что принят закон о платформенной экономике, и, конечно же, необходимо урегулировать и трудовые отношения в этом плане»,— пояснил глава ФНПР на встрече с президентом.

Глава государства подписал закон «О платформенной экономике» в июле. Он вводит понятия «платформенная экономика», «посредническая платформа», «цифровая платформа».

На стадии разработки проекта профсоюзы предлагали признать отношения в сфере платформенной занятости трудовыми. Отдельно планировалось внести в Трудовой кодекс главу об особенностях регулирования деятельности платформенных занятых.