Глава ФНПР: профсоюзные активисты примут участие в выборах в Госдуму в 2026 году

Профсоюзные активисты примут «самое активное» участие в подготовке и проведении выборов в Государственную думу 2026 года. Такими планами поделился председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Сергей Черногаев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

По словам господина Черногаева, у активистов ФНПР уже есть опыт участия в общественно-политической деятельности. К примеру, в 2025 году 46,5 тыс. профсоюзных активистов взяли на себя работу общественных наблюдателей. Профсоюзы, по словам главы федерации, также ведут политическую агитацию. «Чтобы как можно больше работников приходили на избирательные участки либо голосовали дистанционно»,— пояснил Сергей Черногаев (цитата по сайту Кремля).

«Думаю, что в 2026 году при подготовке к выборам в Государственную думу мы также примем самое активное участие в подготовке, в проведении этих выборов, применим для этого весь тот опыт, который у нас уже имеется на сегодняшний день»,— заявил председатель ФНПР.

ФНПР объединяет большинство крупных российских профсоюзов. Владимир Путин в ходе встречи с господином Черногаевым, назвал федерацию «наиболее эффективным» профсоюзным объединением в стране. По данным с сайта организации, в ней состоит более 19 млн человек. Как сообщают в ФНПР, ее члены входят в совещательные органы государственной власти, а «профсоюзные» депутаты «борются» в Государственной думе с законами, которые ухудшают положение трудящихся. Депутатом Госдумы, к примеру, является зампред ФНПР Андрей Исаев, состоящий в партии «Единая Россия».

