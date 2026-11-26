В Кремле не знают об аресте заместителя главкома ВКС Юрия Грехова
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил на брифинге, что не располагает информацией насчет ареста заместителя главнокомандующего Воздушно-космическими силами (ВКС) по вооружению генерал-полковника Юрия Грехова.
По данным источников «Ъ», Юрия Грехова обвиняют в получении особо крупной взятки. Меру пресечения 25 ноября избрал 235-й гарнизонный военный суд Москвы.
Юрий Грехов состоит на военной службе с 1979 года. С 2021 года — заместитель главкома ВКС по вооружению. В том же году ему было присвоено воинское звание генерал-полковник.