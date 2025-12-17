Профсоюзы разработали проект с поправками в Трудовой кодекс для курьеров

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) разработала законопроект с поправками в Трудовой кодекс (ТК), который предполагает регулирование отношений между цифровыми платформами и исполнителями заказов (курьеры, водители и др.). Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на содержание проекта.

Отношения между платформой и исполнителем будут считаться трудовыми, если площадка:

устанавливает для исполнителя обязательные правила работы и контролирует их выполнение;

ограничивает выбор рабочего времени или отказ от заданий;

влияет на доход исполнителя или ограничивает его в работе с клиентами вне платформы.

Согласно проекту, для признания трудовых отношений между сторонами достаточно наличие двух вышеперечисленных признаков.

В разработанный законопроект вводится понятие платформенного работника. Это физическое лицо, выполняющее работу по запросу пользователя в онлайн-формате, которое контролируется оператором цифровой платформы. Последний в данном случае является работодателем, который обязан информировать исполнителей об условиях труда и размере вознаграждения, а также обеспечивать доступ к цифровой платформе и устанавливать требования к режиму рабочего времени и времени отдыха. Согласно проекту, продолжительность рабочей недели не должна превышать 40 часов. В случае переработки платформа обязана прекратить доступ работника к заданиям.

Законопроект ФНПР направлен на устранение проблемы с разовыми гражданско-правовыми договорами в работе с онлайн-сервисами, следует из пояснительной записки к документу. В ФНПР отметили, что действующее трудовое законодательство не учитывает специфику работы через цифровые платформы. Сейчас частично вопросы трудовых отношений между платформами и исполнителями регулируются законом о платформенной занятости (подписан президентом 31 июля 2025 г. и вступит в силу с 1 октября 2026 г.), где сотрудничество сторон признается гражданско-правовым.

17 ноября председатель ФНПР Сергей Черногаев сообщал президенту России Владимиру Путину о разработке данного законопроекта. По словам господина Черногаева, инициатива может затронуть около 9,5 млн человек. Как уточнил источник «Ведомостей», сейчас проект прорабатывается в профильной рабочей группе при комитете Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов.