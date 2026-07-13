Глава ФНПР: забастовки в России случаются, но носят точечный характер

Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Сергей Черногаев сообщил, что в настоящее время забастовки в России случаются, но носят точечный характер.

«Забастовка — это крайняя мера. Они возникают там, где есть серьезный конфликт, который не удается погасить никакими переговорами. Как говорится, находит коса на камень, когда руководитель ни под каким предлогом не хочет решать вопросы, возникшие у коллектива»,— сказал господин Черногаев в интервью «Российской газете».

Как уточнил глава ФНПР, в некоторых отраслях забастовки запрещены. В их числе транспорт и оборонная промышленность. Он также сказал, что нежелание работодателей выплачивать зарплаты сотрудникам — это лишь одна из существующих причин для забастовок.