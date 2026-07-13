Глава ФНПР: забастовки в России случаются, но носят точечный характер
Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Сергей Черногаев сообщил, что в настоящее время забастовки в России случаются, но носят точечный характер.
«Забастовка — это крайняя мера. Они возникают там, где есть серьезный конфликт, который не удается погасить никакими переговорами. Как говорится, находит коса на камень, когда руководитель ни под каким предлогом не хочет решать вопросы, возникшие у коллектива»,— сказал господин Черногаев в интервью «Российской газете».
Как уточнил глава ФНПР, в некоторых отраслях забастовки запрещены. В их числе транспорт и оборонная промышленность. Он также сказал, что нежелание работодателей выплачивать зарплаты сотрудникам — это лишь одна из существующих причин для забастовок.
Забастовки являются крайней мерой в разрешении трудовых конфликтов, когда работодатель отказывается идти на переговоры. В некоторых отраслях, таких как транспорт и оборонная промышленность, забастовки в России запрещены. Одной из причин забастовок является невыплата зарплаты.
Профсоюзы, включая Федерацию независимых профсоюзов России (ФНПР), активно участвуют в защите трудовых прав. Например, ФНПР выступала против предложений увеличить лимит сверхурочной работы, опасаясь роста травматизма и профессиональных заболеваний. Также сообщалось, что в России до 35% женщин сталкиваются с нарушениями трудовых прав, включая дополнительные неоплачиваемые обязанности, дискриминацию при приеме на работу или принуждение к увольнению во время беременности. До 2025 года жалобы на несправедливое лишение премий входили в топ-5 трудовых споров, что привело к изменениям в Трудовом кодексе, ограничивающим сокращение премий.
Мораторий на проверки бизнеса, введенный правительством с марта 2022 года, ограничил деятельность федеральной инспекции труда, что затруднило выявление таких нарушений, как подмена трудовых отношений гражданско-правовыми. ФНПР обращалась к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой отменить данный мораторий.