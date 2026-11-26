«ИИ пока не особо спасает»
Яна Лубнина — о том, как растет статус домашнего персонала
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Семьи с несколькими детьми, просторным домом и комфортным уровнем дохода все чаще нанимают домашних менеджеров. Например, подбором таких специалистов занимается компания Sage Haus. Ее основательница Келли Хаббелл однажды составила список семейных дел и насчитала 23 часа работы в неделю. Во время третьего декретного отпуска она и запустила бизнес по подбору домоуправителей, пишет Fortune.
Главное отличие такого специалиста от няни или клинера — уровень ответственности. Домоуправитель, или домашний менеджер, сам купит ребенку новые ботинки, если заметит, что старые малы.
Wall Street Journal описывает эту роль как гибрид клинера, личного ассистента и руководителя операций, который ведет домашнее хозяйство как бизнес. Опрошенные изданием клиентки говорят, что это все равно что иметь «еще одну жену в семье».
Опытные менеджеры совмещают работу в нескольких семьях. 40-летняя Ким Хаус сотрудничает с девятью семьями и получает примерно $120 тыс. в год. Среди ее задач — поддержание порядка, приготовление еды, стирка, уход за садом и возврат посылок через службу доставки UPS. Ее коллега из Сан-Франциско работает в одной семье и отвечает за так называемое «ежедневное обнуление»: убирает вещи с виду, наводит порядок, следит за тем, чтобы на кухне были необходимые продукты, и заранее пополняет запасы.
По данным специализированного кадрового агентства в США, спрос на домашних менеджеров растет: в 2025 году оно работало с сотней семей, теперь — с 900. Причины очевидны: рабочий график обоих родителей, ментальная нагрузка и «невидимый труд», от которого ИИ пока не особо спасает. Люди, нанявшие помощников, говорят о росте субъективного ощущения счастья после того, как передали им рутинные дела. Цена услуг, впрочем, остается ограничением.