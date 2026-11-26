Опытные менеджеры совмещают работу в нескольких семьях. 40-летняя Ким Хаус сотрудничает с девятью семьями и получает примерно $120 тыс. в год. Среди ее задач — поддержание порядка, приготовление еды, стирка, уход за садом и возврат посылок через службу доставки UPS. Ее коллега из Сан-Франциско работает в одной семье и отвечает за так называемое «ежедневное обнуление»: убирает вещи с виду, наводит порядок, следит за тем, чтобы на кухне были необходимые продукты, и заранее пополняет запасы.