Сокращения прошли с удержаниями

В Москве и Санкт-Петербурге прошли пикеты штаб-квартиры «Nestle Россия» и связанных с компанией магазинов. Сотрудники Nestle и активисты профсоюза работников АПК протестовали против сокращения 300 человек в корпоративном отделе продаж. Профлидеры обвиняют администрацию в самоуправстве и незаконном удержании людей, от которых требовали согласиться с невыгодными условиями сокращения. В Nestle заявляют, что расторжение трудовых договоров проходило в полном соответствии с законодательством РФ и даже «на более выгодных условиях». Однако глава ФНПР Михаил Шмаков уже призвал «выдавить компанию из страны» и «отдать рынок нашим производителям».

Пикеты против сокращения сотрудников отдела продаж «Nestle Россия» начались 26 июня и продолжались три дня. В Москве несколько десятков человек стояли возле штаб-квартиры компании на Павелецкой площади с плакатами «Nestle, верни работу продажникам!». Сотрудники петербургских подразделений пикетировали магазины Nespresso на Невском проспекте и Петроградской стороне, а также офисы «Ленты» и X5 Retail Group с плакатами «Заставь своего поставщика соблюдать трудовые права». Акции организовывали профсоюз Nestle, профсоюз работников АПК РФ, поддержали активисты Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) и Союза труда.

Заместитель председателя профсоюза работников АПК РФ Галина Юрова рассказала “Ъ”, что поводом для протестов стало массовое увольнение сотрудников отдела продаж Nestle. Под сокращение попали около 300 работников в разных регионах, треть из которых — члены профсоюза работников АПК РФ. Возмущение представителей профсоюза вызывают обстоятельства увольнения. По их словам, 14 мая сотрудники отдела продаж «Nestle Россия» были приглашены на собрания. Предполагалось, что они займутся выработкой стратегии развития отдела.

Однако, утверждают в профсоюзе, собравшимся объявили о реструктуризации отдела продаж и сокращениях персонала: двери залов заперли, людям запретили покидать помещения, не позволяли пользоваться телефонами.

От них требовали подписать заявление на увольнение «по соглашению сторон» или уведомление о сокращении. «Они решили под предлогом реструктуризации уволить достаточно много сотрудников, причем только части предложили другие места,— сказала “Ъ” госпожа Юрова.— Компания хотела это провернуть достаточно быстро. С нашей точки зрения, речь идет о самоуправстве, незаконном удержании людей». Госпожа Юрова заявила, что профсоюз обратился в Генпрокуратуру с просьбой дать оценку обстоятельствам увольнения. «Мы склонны считать происходящее целенаправленной и заранее спланированной атакой на профсоюзную активность в компании»,— сказала она.

Заместитель председателя профсоюза «Nestle Россия» на Северо-Западе Максим Чередниченко рассказал “Ъ”, что сокращаемых сотрудников петербургского филиала Nestle разделили на три группы, каждой из которых предложили свои условия. «Часть людей получила предложение уволиться по соглашению сторон и получить шесть окладов, некоторым было предложено перейти к дистрибуторам, с которыми сотрудничает концерн. Остальным было предложено расстаться по сокращению, причем в эту группу попали все члены профсоюза»,— говорит он. По его словам, те, кто перешел к дистрибуторам, обнаружили, что прежних условий работы для них никто сохранять не собирается.

Перевод сотрудников в штат дистрибуторов нужен компании для минимизации налоговой нагрузки и социальных выплат, уверен господин Чередниченко.

В пресс-службе «Nestle Россия» рассказали “Ъ”, что компания «меняет структуру подразделения продаж, усиливает ряд направлений, при этом сокращает часть позиций в некоторых областях». «Данные изменения обусловлены тенденциями развития российского рынка розничной торговли и не затрагивают производственные филиалы»,— подчеркнули в пресс-службе. Собеседники “Ъ” заявили, что компания «всегда взаимодействует с сотрудниками на основе принципов уважения и строго следует всем требованиям Трудового кодекса и других законов РФ». В Nestle уверяют, что компания заблаговременно проинформировала сотрудников о предстоящих изменениях, а также «предложила сотрудникам расторжение трудовых договоров на более выгодных условиях, чем предусмотрено трудовым законодательством». «Значительная часть сотрудников, чьи позиции подлежали сокращению, получили предложения о работе от компаний-дистрибуторов и приняли их»,— подчеркнули в компании.

Источник на рынке рассказал “Ъ”, что Nestle приняла решение о выводе на аутсорсинг услуг торговых представителей и мерчендайзеров в рамках общей политики по сокращению издержек. «Рядовая в целом ситуация осложнилась тем, что массовое сокращение произошло одномоментно»,— считает собеседник.

Госпожа Юрова сказала, что профсоюзы провели встречи с менеджментом Nestle, но «пока это просто разговоры, далекие от конкретики». «А мы хотим добиться восстановления конкретных работников. Так что будем продолжать давление на корпорацию, в том числе протестными действиями»,— сказала она “Ъ”. В пятницу председатель ФНПР Михаил Шмаков упомянул о ситуации с Nestle в ходе заседания Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. «Компания — иностранная, но рынок наш достаточно хорошо освоила. При этом там притесняют профсоюз, компания не хочет взаимодействовать. Так давайте выдавим эту компанию из страны и отдадим рынок нашим производителям,— предложил глава ФНПР.— Хотите работать в России — соблюдайте российские законы».

Александр Черных, Анатолий Костырев, Мелиса Савина; Константин Куркин, Санкт-Петербург