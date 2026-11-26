Песков рассказал о согласовании списков на обмен между Россией и Украиной
Спецслужбы России и Украины работают над списками для обмена пленными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, процесс согласования может быть завершен уже скоро. Предполагаемые сроки обмена он не назвал.
«Специальные службы Украины и России вместе с посредниками при участии омбудсменов двух стран работают над определением списков. Работа эта, мы рассчитываем, что будет завершена в скором времени»,— рассказал представитель Кремля во время пресс-колла.
О проведении обмена стороны договорились при посредничестве США на переговорах в Абу-Даби, которые прошли 10 и 11 ноября. Спецпосланник президента США Джаред Кушнер говорил, что Россия и Украина проведут масштабный обмен военнопленными до конца 2026 года. Сегодня Москва и Киев обменялись телами погибших военнослужащих по формуле «250 на 22».