«У него даже ладошки теплые»
Александр Леви — о гуманоидном роботе нового поколения Xpeng IRON
0:00
0:00
Компания Xpeng представила новое поколение гуманоидного робота — модель IRON. Производитель готовит его к самостоятельной круглосуточной работе рядом с людьми: от общения с посетителями до патрулирования помещений. По словам разработчиков, чтобы освоить новую территорию, машине достаточно пройти по ней один раз. Робот создает карту, сохраняет ее локально и может поделиться ею. Также он запоминает собеседников, способен выполнять задания по расписанию, самостоятельно уходит на подзарядку, а затем возвращается к работе.
Если возникает проблема, которую машина не может решить, она сообщает о ней человеку. Еще IRON отслеживает свое техническое состояние и анализирует результаты работы. За интеллект робота во многом отвечают три встроенных чипа Turing с общей мощностью 2250 трлн операций в секунду. Это почти 60 нейропроцессоров Apple M4.
Но любопытна в новинке Xpeng даже не столько интеллектуальная начинка, сколько стремление максимально походить на человека. Рост робота — 170 см, вес — 62 кг. И речь не только о внешности, но и о механике движений: ходьбе, подъеме по ступеням и пригоркам, жестах во время разговора, а также о том, как он садится, встает и поднимается с пола, сгибая колени. Во время презентации он самостоятельно вышел на сцену и активно жестикулировал, общаясь с залом.
Впечатления одновременно завораживающие и пугающие: настолько он похож на живого человека. У него даже ладошки теплые! Они поддерживают температуру от 25 до 40 градусов. Сами механические кисти по пропорциям соответствуют человеческим и предназначены для точных манипуляций. Для взаимодействия с окружающей средой IRON использует сенсоры разных типов, в том числе более 1,5 тыс. точек тактильной чувствительности. Передвигаясь среди людей, робот распознает взрослых и детей на своем пути и останавливается за одну секунду.
Из соображений безопасности создатели закрыли суставы IRON мягким материалом, а датчики возле них обнаруживают риск защемления и останавливают движение за миллисекунды. Если сила контакта превышает 50 Н, робот прекращает движение. Предусмотрены сразу три независимых способа экстренной остановки. Массовое производство IRON запланировано уже на январь 2027 года, а в первом квартале того же года роботы должны начать работать в магазинах Xpeng. Сроки старта продаж внешним заказчикам компания не назвала.