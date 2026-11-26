Но любопытна в новинке Xpeng даже не столько интеллектуальная начинка, сколько стремление максимально походить на человека. Рост робота — 170 см, вес — 62 кг. И речь не только о внешности, но и о механике движений: ходьбе, подъеме по ступеням и пригоркам, жестах во время разговора, а также о том, как он садится, встает и поднимается с пола, сгибая колени. Во время презентации он самостоятельно вышел на сцену и активно жестикулировал, общаясь с залом.