Санаторный конфискат не вернут владельцам

Как стало известно «Ъ», несмотря на решение Мосгорсуда, отменившего обращение в доход государства 34 санаторно-курортных учреждений, состоящих из 1763 объектов недвижимости на Кавказских Минеральных Водах, борьба за них еще не закончена. В Генпрокуратуре обжалуют определение апелляционной инстанции, поскольку данный судебный акт, полагают в ведомстве, фактически «оправдывает коррупцию». Сами учреждения их прежним хозяевам не вернут, так как их арест не был отменен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Отдыхающие возле сероводородной ванны в Пятигорске

Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Отдыхающие возле сероводородной ванны в Пятигорске

Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Источник в Генпрокуратуре сообщил «Ъ», что в ведомстве категорически не согласны с решением Мосгорсуда, который не обнаружил признаков коррупции в действиях руководства Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) «по разбазариванию государственной собственности (34 санаторно-курортных комплексов на Кавминводах), в том числе в пользу своих родственников и близких лиц».

«Поскольку такой судебный акт не только оправдывает коррупцию, но и фактически ее легализует, делая из массовых злоупотреблений норму поведения, то он безоговорочно будет оспорен в кассационном суде»,— отметил собеседник «Ъ».

По его словам, до вынесения кассационным судом решения обеспечительные меры, принятые по ходатайству прокурора, продолжают действовать.

Напомним, что Мосгорсуд 19 июня отменил решение Гагаринского райсуда, которым в августе прошлого года был удовлетворен иск Генпрокуратуры об обращении в собственность государства 34 санаторно-курортных учреждений, включающих 1763 объектов недвижимости на Кавминводах.

В карточке Мосгорсуда по этому делу сообщается, что решение суда первой инстанции отменено из-за «нарушения или неправильного применения норм процессуального права». После этого было принято новое решение уже самой апелляцией, в соответствии с которым спорные объекты должны быть возвращены своим владельцам.

По информации надзорного ведомства, в соответствии с указами президента Бориса Ельцина и решениями правительства РФ ФНПР в 1990-е годы безвозмездно получила 59 имущественных комплексов, в том числе 34 санаторно-курортных учреждения.

По закону их приватизация была запрещена, а использовать разрешалось исключительно для санаторно-курортного лечения и отдыха граждан. Вместо этого, говорилось в соответствующем иске Генпрокуратура, глава ФНПР Михаил Шмаков «совместно с другими должностными лицами и органами управления» профсоюзов организовал приватизацию и продажу активов, что привело к «утрате их лечебных и оздоровительных свойств».

Сделки осуществлялись через ООО «Курортное управление (холдинг)», учрежденное в 2004 году исполнительным комитетом ФНПР под председательством того же господина Шмакова. В организации от комментариев воздержались, ранее в ФНПР отмечали, что не видят никаких нарушений в сделках с недвижимостью на Кавминводах.

Николай Сергеев