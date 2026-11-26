В последний раз Янник Синнер выходил на корт в июле — в финале Wimbledon он победил немца Александра Зверева. На счету 25-летнего итальянца 30 титулов Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Итальянец дважды выигрывал Australian Open (2024, 2025). В прошлом году он дошел до полуфинала.