Организаторы Australian Open подтвердили, что Синнер пропустит турнир
Вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер не выступит на Australian Open в 2027 году. Об этом заявил гендиректор первого в сезоне турнира Большого шлема Эндрю Абдо.
Ранее теннисист перенес операцию на правом колене. «Мы были в постоянном контакте с командой Янника, и они подтвердили, что он не присоединится к нам на следующем турнире из-за восстановления после операции. Янник любит соревноваться в Мельбурне и надеется вернуться на турнир в 2028 году»,— сказал господин Абдо, слова которого приводит Sky Sports.
В последний раз Янник Синнер выходил на корт в июле — в финале Wimbledon он победил немца Александра Зверева. На счету 25-летнего итальянца 30 титулов Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Итальянец дважды выигрывал Australian Open (2024, 2025). В прошлом году он дошел до полуфинала.
Australian Open пройдет в Мельбурне с 17 по 30 января. Действующим победителем мейджора является испанец Карлос Алькарас.