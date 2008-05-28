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10 октября, четверг
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10 октября, четверг
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Новости
02:25
Иран освободил российскую журналистку Юзик
03:33
Глава онкоцентра имени Блохина отрицает финансовый кризис в учреждении
06:41
Ростов-на-Дону возглавил рейтинг «Авито» по стоимости готового бизнеса
04:55
МВД предлагает штрафовать родителей курящих детей
10:43
Акции группы ПИК упали на 10% в начале торгов
10:28
В 2020 году страховая пенсия может составить 16,4 тыс. рублей
09:44
«Русская платина» и «Норникель» подали в ФАС документы для создания СП
09:26
«Ведомости»: режим открытого неба в Санкт-Петербурге может быть ограничен
09:15
Горбачев и Лужков возглавили рейтинг присутствия политиков-ветеранов в повестке 2019 года
08:53
Для устранения дефицита врачей в России могут привлечь мигрантов
08:38
СМИ: некоторые компании США получат лицензии на сотрудничество с Huawei
08:12
В России могут ввести запрет на «грязное» пальмовое масло
07:36
Глава компании, продвигающей ракету «Протон» на мировом рынке, ушел в отставку
07:00
Главные новости к утру 10 октября
05:59
СМИ: США планируют заключить валютное соглашение с Китаем
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Тема
(обновлено: 05.02.2019)
Поправки к закону о СМИ
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8
О свободе мысли и слова выразили особое мнение
Судья КС Арановский выступил против запрета иностранцам владеть СМИ
Владельцам СМИ с двойным гражданством сохранили ограничения
Неконституционными КС посчитал только формулировки закона
8
Конституционный суд смягчил последствия двойного гражданства
Запрет на владение СМИ отправлен на пересмотр
Двойное гражданство сверят с медиасобственностью
Конституционный суд рассмотрит аномалии в практике применения закона «О СМИ»
Совет Европы призвал гарантировать свободу слова в СМИ
Россия с рекомендациями не согласилась
2
«Опубликовано на правах агента»
Закон о маркировке СМИ—иностранных агентов и цитат из них прошел первое чтение
Владельцы сайтов могут быть признаны иностранными агентами
Авторы нового проекта о СМИ-иноагентах объяснили, каких физлиц коснутся поправки
2
«Речь идет о каких-то единичных случаях»
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой — о признании иноагентами физических лиц
3
Иноагентов попросят показать российское лицо
Сенаторы и депутаты добавляют иностранным СМИ ответственности
Михаил Федотов хочет переписать закон о СМИ-иноагентах
А Алексей Пушков ждет ограничений для RT в Великобритании
1
Минюст услышал голоса иностранных агентов
«Голос Америки» и «Радио Свобода» стали первыми СМИ-иноагентами
2
Госдума останется при своих
Журналистов иностранных СМИ не пустят на Охотный ряд
Для СМИ-иноагентов прописали штрафы
За нарушение закона зарубежным СМИ может грозить до 5 млн рублей
4
Зарубежным СМИ разработали механизм аннулирования
Для запрета распространения издания потребуется меньше месяца
На зарубежные СМИ предложат распространить правила для журналистов
В СПЧ займутся доработкой закона о СМИ-иноагентах
20
«Если кому что-то не нравится, пусть Вашингтон совестят»
Совет федерации одобрил закон о СМИ-иноагентах
1
Закон о СМИ-иноагентах нашли политически целесообразным
Профильный комитет рекомендовал Совету федерации одобрить его
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Огонёк
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Регионы
Автопилот
Наука
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия