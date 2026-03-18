Кремль пока не сформировал позицию по новым ограничениям для СМИ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался обсуждать позицию Кремля по инициативам, предлагающим новые ограничения для СМИ. Сначала предложения должны обсудить законодатели, пояснил он. Так господин Песков прокомментировал вопрос об отношении к предложению ограничить распространение в СМИ обвинительной информации до вступления судебного решения в силу.

«Не могу говорить о какой-то позиции до того, как сами наши законодатели не рассмотрят подобную инициативу, это целиком и полностью их прерогатива»,— сказал пресс-секретарь в ходе брифинга.

Госсовет Татарстана разработал проект законодательной инициативы о запрете для СМИ публиковать обвинительную информацию до вступления решения суда в силу. Информация будет считаться обвинительной даже при использовании формулировок «предположительно», «по мнению», «со слов», если сообщение воспринимается как обвинение. За нарушение предлагается ввести штраф до 300 тыс. руб. для физлиц и до 2 млн руб. для юрлиц.

Проект должна рассмотреть комиссия Совета законодателей по информационной политике, информационным технологиям и инвестициям. Срок представления заключения — 22 апреля.