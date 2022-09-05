«Новой газете» вменили старое

Басманный районный суд Москвы по требованию Роскомнадзора аннулировал лицензию печатного СМИ «Новая газета». Параллельно ведомство добивается в Верховном суде отмены регистрации сайта «Новой» как электронного СМИ. Издание известно общественно значимыми расследованиями и репортажами, а его главный редактор Дмитрий Муратов в 2021 году получил Нобелевскую премию мира, которую назвал наградой всему коллективу. Редакция называет претензии Роскомнадзора давлением на свободу СМИ, а решение суда — «покушением на убийство» газеты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роскомнадзор пришел к «Новой газете» с неуставными претензиями

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Роскомнадзор пришел к «Новой газете» с неуставными претензиями

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Иск с требованием признать недействительной регистрацию «Новой газеты» Роскомнадзор подал в Басманный райсуд Москвы 26 июля. Претензии ведомства касались «непредставления устава редакции в установленные законом о СМИ сроки». Представители «Новой газеты» в суде пояснили: издание получило регистрацию в 2002 году и тогда же представило все необходимые документы. Но в 2006 году редакция сменила ряд учредителей. По версии Роскомнадзора, издание должно было представить документы заново.

Однако «Новая газета» посчитала, что смена учредителей не означает появления нового СМИ. Кроме того, обязательство СМИ представлять в госорганы копию устава появилось в законодательстве лишь в 2018 году.

Однако судья Басманного райсуда Москвы Ольга Липкина встала в этом вопросе на сторону Роскомнадзора и признала недействительной лицензию «Новой газеты» как печатного СМИ.

«Новая газета» учреждена в 1993 году бывшими сотрудниками «Комсомольской правды» Сергеем Кожеуровым, Сергеем Кушнеревым, Павлом Вощановым, Акрамом Муртазаевым, Дмитрием Сабовым, Дмитрием Муратовым и другими. Первые восемь компьютеров купил для редакции экс-президент СССР Михаил Горбачев, использовав средства своей Нобелевской премии. До марта 2022 года выходила трижды в неделю тиражом 108,1 тыс. экземпляров. «Новая газета» известна рядом общественно значимых расследований, в том числе о коррупции, пытках и нарушениях на выборах. За время работы издания шесть его журналистов были убиты. В 2019 году главред газеты Дмитрий Муратов сообщал, что издание финансируется в том числе на средства бизнесмена Сергея Адоньева; контрольный пакет акций издания принадлежит коллективу. В 2021 году господин Муратов стал лауреатом Нобелевской премии мира за «усилия по защите свободы выражения мнений» (40,2 млн руб. премиальных он пожертвовал на благотворительность).

Отметим, что газета приостановила работу в марте 2022 года на фоне военной операции России на Украине. После ряда репортажей журналистки Елены Костюченко о происходящем на территории Украины издание получило сразу два предупреждения Роскомнадзора об отсутствии «иноагентской» маркировки. Коллектив запустил два новых проекта: «Новая газета Европа» и «Новая рассказ-газета». Оба сайта были заблокированы Роскомнадзором по требованию Генпрокуратуры.

Дмитрий Муратов заявил ТАСС, что издание, «конечно, будет подавать апелляцию» на решение Басманного суда.

Руководитель пресс-службы издания Надежда Прусенкова уточнила в беседе с “Ъ”, что решение будет обжаловано в Мосгорсуде, а затем, если потребуется, в издании намерены дойти и до Верховного суда РФ. «Мы не согласны, считаем решение вопиющим, не соответствующим закону и здравому смыслу»,— добавила она. В специальном заявлении «Новой газеты» решение суда называется «покушением на убийство» издания и «лишением прав на получение информации» читателями. «Сегодня повторно убили наших коллег, уже убитых этим государством за исполнение профессионального долга»,— говорится в заявлении, где перечисляются имена шести погибших сотрудников газеты.

Партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов ранее пояснял, что два ранее выданных Роскомнадзором предупреждения «Новой газете» могут быть основанием для аннулирования свидетельства о регистрации электронного СМИ. По его словам, соответствующее решение суда может быть оспорено либо «Новая газета» может зарегистрировать новое СМИ.

Добавим, что параллельно Роскомнадзор пытается лишить сайт «Новой газеты» свидетельства о регистрации электронного СМИ. Для этого ведомство направило иск в Верховный суд РФ. Основанием стали предупреждения, полученные изданием 24 и 28 марта 2022 года, из-за отсутствия маркировок иноагентов в двух материалах на сайте «Новой». В одном случае в издании не согласились с претензией ведомства, подав встречный иск к Роскомнадзору в Таганский райсуд Москвы. Редакция указывает, что в материале упоминался признанный иноагентом фонд «Гуманитарное действие», который на момент публикации еще не имел такого статуса, поясняла “Ъ” госпожа Прусенкова.

Александр Воронов