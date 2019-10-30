Неуловимые фейки

Казалось бы, страна может спать спокойнее: Роскомнадзор начал применять новую норму КоАП о фейках — угрожающих населению недостоверных новостях, о которых все чаще говорят чиновники. Но кажется, что пока реально влияющие на мнения людей фейки распространяются там, где регулятор их достать не может.

На прошлой неделе в Telegram-каналах появилась новость о покупке «Сургутнефтегазом» доли в ЛУКОЙЛе. Канал MarketTwits (36,3 тыс. подписчиков) оформил ее как «молнию» в ленте «Интерфакса». Через какое-то время ссылку на «Интерфакс» в выдуманной новости убрали, но, как отметили в информагентстве, читатели канала могли уже купить или продать акции, основываясь на фейке. Исполнительный директор группы «Интерфакс» Владимир Герасимов после заявил, что вся эта ситуация «показывает риски, с которыми сталкиваются участники рынка при использовании сомнительных способов получения информации».

Тем временем первым материалом российского СМИ, который судом был признан фейком, стали видеоролики сетевого издания «Момент истины» на YouTube, в том числе под названием «Срочно! В России готовит революцию Майдан». Ролики содержали интервью с отцом экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова Геннадием Гудковым о задержании его сына и других политиков после протестов против недопуска на выборы оппозиционных кандидатов. Судя по тексту закона, этот материал «создал угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности». Как писал “Ъ”, издание намерено обжаловать штрафы по этому делу в суде, а его адвокат говорил, что от исхода дела зависит, будет ли эта статья «и дальше использоваться как инструмент внутриполитической борьбы».

Однако кажется, что направление ее применения уже примерно понятно. Для изданий угроза штрафа до 1,5 млн руб. может стать поводом для самоцензуры. Забавно, что в тексте апелляционной жалобы «Момент истины» указывает, что интервьюируемый дает отрицательный ответ на вопрос о том, «готовит ли революцию Майдан». То есть некоторыми вопросами, выходит, лучше и не задаваться вовсе — от греха подальше.

Так, пока новая норма о фейках становится поводом для самоцензуры, издания сами нуждаются в защите от этого явления, из-за которого рискуют главным капиталом — доверием. Месячная аудитория Telegram в августе 2019 года, по данным Mediascope, достигла 13,5 млн человек, несмотря на его блокировку. Выходит, что эта огромная аудитория и российские издания никак не защищены от последствий распространения фейков — несмотря на усовершенствование законодательства.