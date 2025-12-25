Глава СПЧ Фадеев предложил приравнять крупные Telegram-каналы к СМИ

Глава Совета при президенте России по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев предложил уравнять ответственность крупных Telegram-каналов и блогеров со СМИ. Такую идею глава СПЧ высказал, отвечая на вопрос «Ведомостей».

«Может быть, стоит крупные Telegram-каналы приравнять к СМИ. Уже несколько лет назад поднимался вопрос, что, может быть, так надо урегулировать эту ситуацию»,— сказал Валерий Фадеев во время пресс-завтрака 24 декабря. По словам председателя СПЧ, сейчас крупные каналы и блогеры хотят обладать правами журналистов, однако не хотят нести ответственность.

Блогеры и владельцы Telegram-каналов могут сами собраться и договариваться о правилах, заявил Валерий Фадеев. Публиковать сцены реальных убийств — табу, которое вырабатывает для себя цивилизованное общество, «публиковать видео расправ — это игра за гранью дозволенного», сказал он.

16 декабря СПЧ призвал Telegram-каналы и СМИ удалить фото и видео нападения на школу в Одинцово, в результате которого погиб ребенок. В СПЧ заверили, что будут добиваться введения ответственности для блогеров за публикацию такого контента.