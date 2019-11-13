Как стать иностранным агентом

“Ъ” ознакомился с поправками, подготовленными в закон о СМИ сенатором Андреем Климовым и депутатом Госдумы Василием Пискаревым. Они позволят признавать иностранными агентами российских граждан и юридические лица, распространяющие сообщения СМИ—иностранных агентов. Как ранее сообщал “Ъ”, в реестр таких СМИ могут попасть иностранные структуры и российские блогеры, получившие средства из-за рубежа. Профильный комитет Госдумы поддержал эти предложения. Теоретически под этот закон может попасть полстраны, считает эксперт. По мнению господина Климова, поправки могут коснуться 20–30 человек.

13 ноября комитет Госдумы по информационной политике рассмотрел поправки ко второму чтению законопроекта, расширяющего действие закона об иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента. Законопроект, принятый в первом чтении в январе 2018 года, предполагает, что СМИ-иноагентом может быть признано физическое лицо, распространяющее материалы для неограниченного круга лиц и получающее иностранное финансирование. Поправки ко второму чтению (есть в распоряжении “Ъ”), подготовленные сенатором Климовым и депутатом Пискаревым (оба возглавляют комиссии по борьбе с иностранным вмешательством во внутренние дела РФ в соответствующих палатах Федерального собрания), еще больше расширяют предполагаемый спектр действия закона.

Согласно поправкам, иностранными агентами могут быть признаны также физические и российские юридические лица, распространяющие сообщения иностранных СМИ-агентов или участвующие в их создании.

При этом такие лица должны получать денежные средства или имущество от иностранных граждан и организаций либо от уполномоченных ими российских лиц, получивших деньги из-за рубежа.

Парламентарии уточняют, что решение о включении в реестр принимается Минюстом по согласованию с МИД РФ. Согласно первой редакции законопроекта, иностранное СМИ-иноагент в течение месяца со дня признания таковым обязано учредить российское юрлицо, к которому предъявляются требования, предусмотренные для НКО—иностранных агентов. Их сообщения должны сопровождаться указанием на то, что они созданы иностранным агентом. При несоблюдении требований Роскомнадзор получает право блокировать доступ к такому СМИ.

Издания, уже вошедшие в реестр агентов, должны будут создать российское юрлицо до 1 февраля 2020 года.

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин в разговоре с журналистами уточнил, что репосты СМИ-иноагентов не будут основанием для признания частных лиц иноагентами. «Это считается одним из двух условий, но так как нет второго условия — финансирования этого блогера иностранным агентом, соответственно, это не является причиной того, чтобы блогер стал иностранным агентом»,— сказал господин Левин. При этом журналистов СМИ-иноагентов могут признавать иноагентами как физлиц. «Если человек пишет какие-то материалы, связанные с общественно-политической ситуацией, то, безусловно, риски подобного появления (в списке иноагентов) возможны»,— заявил глава комитета. По его словам, «это норма непрямого действия, кто-то из них (журналистов) может быть (включен), если это будет (доказано) с точки зрения их деятельности».

Напомним, согласно закону о СМИ, СМИ-иноагентом может быть признано юридическое лицо, зарегистрированное в иностранном государстве, или иностранная структура без образования юридического лица, распространяющие предназначенные для неограниченного круга лиц печатные, аудиовизуальные и иные сообщения и материалы. На данный момент Министерство юстиции включило в реестр девять изданий: «Голос Америки», «Радио Свобода», а также телеканал «Настоящее время», «Татаро-башкирскую службу Радио Свобода», «Сибирь.Реалии», «Idel.Реалии», «Фактограф», «Кавказ.Реалии» и «Крым.Реалии».

Предложенная формулировка очень широкая, если этот законопроект будет принят, то под него может попасть полстраны, так как в нем не уточняется, для каких целей были получены иностранные средства: для признания иностранным агентом достаточно будет репоста сообщения блогера, внесенного в реестр, считает медиаюрист Галина Арапова. По ее словам, теоретически это может коснуться, например, граждан, работающих в компаниях с иностранным финансированием, или ученых, получивших зарубежные гранты. В свою очередь господин Климов заявил вчера журналистам, что поправки затронут 20–30 человек в России. По его словам, поправки направлены на то, чтобы «слишком большое число людей случайно не оказалось как иноагентами».

Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Расширение действия закона компенсируется тем, что он будет применяться точечно и решение должно быть обосновано, поэтому злоупотребления исключены, говорит собеседник “Ъ” в «Единой России». Законопроект, по его словам, будет принят до конца года.

Мария Макутина