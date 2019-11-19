Госдума одобрила законопроект о людях-СМИ Минюст и МИД будут совместно решать, кого причислить к гражданам-иноагентам

Госдума приняла во втором чтении поправки к закону о СМИ—иностранных агентах, которые позволяют наделять этим статусом физических лиц. Такое может произойти при соблюдении двух условий: лицо должно распространять материалы СМИ-иноагента и получать за это материальное вознаграждение из-за рубежа.

Закон о СМИ-иноагентах, поправки к которому Госдума одобрила, был принят в России в 2017 году. Он стал зеркальной реакцией на требование Министерства юстиции США к американскому филиалу Russia Today — RT America — зарегистрироваться в качестве иностранного агента на территории США.

Согласно закону, средствами массовой информации, выполняющими функции иностранных агентов, в России признаются юридические лица, зарегистрированные за рубежом, или иностранные структуры без образования юридического лица, распространяющие печатные, аудиовизуальные и иные материалы и финансируемые из иностранных источников. На такие СМИ распространяются те же требования, что и на некоммерческие организации, признанные иностранными агентами (закон об НКО-иноагентах был принят в России в 2012 году). Они обязаны предоставлять в Минюст данные о персональном составе руководства, расходовании средств, аудиторской проверке.

Согласно принятым поправкам, статусом СМИ-иноагента могут быть наделены и физические лица. Выступая с докладом, председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин сказал: «В информационном пространстве стало распространяться мнение, что под действие нового закона попадут и российские СМИ. Такая трактовка не соответствует действительности, поскольку вопросы иностранного влияния в отношении зарегистрированных российских СМИ регулируются законом о запрете иностранцам иметь в них долю свыше 20% и законом об обязательной отчетности о получении средств из-за рубежа».

Относительно опасений, что статус иностранного агента получат блогеры и пользователи социальных сетей, господин Левин отметил: «В каждом конкретном случае это будет определяться совместным решением Минюста и МИДа, что является механизмом, защищающим от необоснованных решений. И подчеркиваю, что в тексте написано "могут получить", но это не значит, что обязательно получат даже при полном совпадении обоих условий (распространение материалов СМИ-иноагента и получение за это материального вознаграждения.—“Ъ”)».

Иноагентами могут быть признаны журналисты, работающие в СМИ, которые имеют такой статус.

Ранее господин Левин сообщил “Ъ”, что поправки появились из-за риска признания иноагентами российских журналистов, работающих на Западе, в том числе сотрудников телеканала Russia Today.

Накануне главный редактор телеканала Маргарита Симоньян в телефонном разговоре с корреспондентом “Ъ” не стала комментировать планирующиеся к принятию поправки, но сообщила, что даст комментарий после обсуждения законопроекта на пленарном заседании. Однако дозвониться до нее во вторник не удалось.

Сейчас в реестре Минюста 10 СМИ-иноагентов: «Голос Америки», «Радио Свободная Европа/Радио Свобода», телеканал «Настоящее время», татаро-башкирская служба «Радио Свобода», «Сибирь. Реалии», «Idel. Реалии», «Фактограф», «Кавказ. Реалии», «Крым. Реалии» и «Север Реалии».

Ксения Веретенникова