СМИ изучат зеркальные меры

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Рассмотрение в первом чтении законопроекта о внесудебном отзыве лицензии у СМИ, намеченное на 18 мая, будет перенесено по просьбе комитета Госдумы по информационной политике. Комитет даст свое заключение после запланированного на 19 мая расширенного заседания с участием представителей отрасли, которые ранее выступили с критикой предложенных новаций. Они отмечали, что законопроект, призванный дать симметричный ответ недружественным странам путем отзыва лицензий у иностранных СМИ, создаст трудности и российским медиа. Авторы инициативы утверждают, что готовы к ее доработке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Законопроект внесли в Госдуму 6 апреля члены комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России за исключением депутатов от КПРФ. Предложенные поправки к ряду законов, по словам авторов, позволят дать «оперативный симметричный ответ на недружественные действия в отношении российских средств массовой информации». Так, в случае запрета (ограничения) на территории иностранного государства деятельности российского СМИ «в качестве ответной меры» на основании решения генпрокурора или его заместителей в России может быть запрещена (ограничена) деятельность иностранного СМИ, зарегистрированного на территории этой страны и распространяющего свои материалы в России по лицензионному договору или через российское юридическое лицо. В случае принятия такого решения будет введен запрет на распространение материалов этого СМИ (в том числе в интернете), их хранение, на учреждение им в России юридических лиц либо участие в них, а также будет прекращена аккредитация его корреспондентов. Перечень видов противоправной информации дополняется дискредитацией вооруженных сил, призывами к воспрепятствованию их использования, а также к введению санкций в отношении России, ее граждан и юрлиц. В закон об информации вводится новая статья о порядке ограничения доступа к информационным ресурсам, на которых неоднократно размещалась противоправная информация. В случае установления такого факта генеральный прокурор получит право обратиться в Роскомнадзор «с требованием о принятии мер» по постоянному ограничению доступа к такому информационному ресурсу. Законопроект затронет и российские медиаресурсы в случае их «противоправных действий»: Генпрокуратура получит право внесудебного отзыва лицензий у печатных СМИ, что до сих пор можно было сделать только через суд. Впрочем, авторы законопроекта говорят, что готовы к его доработке. «В условиях беспрецедентной информационной войны у нашей страны должны быть законодательно предусмотрены рычаги воздействия на ситуацию — зеркальные меры реагирования, возможность ответить на блокировку российских ресурсов. Но это пока рамочный закон, еще будем его обсуждать, вносить поправки»,— сказала “Ъ” соавтор законопроекта Яна Лантратова.

Как ранее сообщал “Ъ” (см. «Ъ-Онлайн» от 7 апреля), правозащитники и представители профессионального сообщества выступили с критикой законопроекта. Например, соавтор закона «О СМИ» Михаил Федотов отметил, что для экстраординарных периодов, таких как спецоперация на Украине, стоило бы принимать временные законы. Главный редактор объединенной редакции РБК Петр Канаев пояснил, что запрет цитирования иностранных медиа «может создать дополнительные юридические риски для российских СМИ и привести к дальнейшему сужению информационного пространства, синдрому "тоннельного зрения"».

Первое чтение законопроекта было запланировано на 18 мая, но комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи будет просить палату перенести рассмотрение на 24 мая. 19 мая, комитет планирует расширенное заседание с участием представителей отрасли, по итогам которого будет дано заключение, сообщил “Ъ” его глава Александр Хинштейн (ЕР). А его первый зампред Александр Ющенко (КПРФ) отметил, что у комитета по информполитике «по этому закону достаточно неоднозначная позиция». Фракция КПРФ также не поддерживает документ: «В такой редакции мы против, потому что даются широкие полномочия Генпрокуратуре, которые впоследствии могут быть не совсем корректно применены по отношению к СМИ. Понятно, что есть нарушения и с ними необходимо бороться, но очень много может быть перегибов,— сказал “Ъ” господин Ющенко.— Мы свою позицию высказали на комиссии (по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.— “Ъ”). Сейчас в комитете будет более широкая дискуссия с привлечением профессионального сообщества. Она необходима для того, чтобы снять напряжение».

Отметим, профильный комитет, если он не намерен отвергнуть законопроект в принципе, может указать в заключении, что инициативу поддерживает, но при условии доработки с учетом замечаний ко второму чтению.

Ушедшие и отключенные В России продолжают существовать несколько десятков иностранных СМИ, но ряд известных медиа прекратили работать — как по инициативе российских властей, так и по своей собственной. Так, Роскомнадзор заблокировал сайты изданий «Голос Америки», «Радио Свободная Европа / Радио Свобода», Deutsche Welle, Bellingcat и Meduza (они внесены в России в реестр СМИ-иноагентов), а также Bild, BBC, сайт французского радио RFI, белорусское «Еврорадио», эстонское издание Postimees, израильские «Девятый канал» и «Вести Израиля». В свою очередь, агентство Bloomberg приостановило работу в России, а американские телеканалы CNN, CBS News, ABC News, немецкие ZDF и ARD, французский France 24 и японский NHK прекратили вещание в РФ. Discovery также приостановил вещание, в эту компанию входят каналы HGTV, Animal Planet, TLC, Eurosport. Также приостановили вещание детские каналы Cartoon Network и JimJam, международная телекомпания TV5Monde. Издательство Hearst отозвало лицензию журналов Esquire, Elle, Men's Health, Harper's Bazaar и Cosmopolitan, после чего российский медиахолдинг Independent Media заявил о намерении продолжать выпускать журналы под новыми наименованиями. Издательский дом Conde Nast, выпускающий Vogue, GQ, Glamour и Tatler, объявил, что прекращает действие соглашения о франшизе с российским подразделением и издательскую деятельность в России. Информационный центр “Ъ”

Ксения Веретенникова