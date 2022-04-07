Вместо печати

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Группа депутатов от разных фракций (кроме КПРФ) во главе с председателем комитета Госдумы по безопасности Василием Пискаревым (ЕР) внесла законопроект с поправками к нескольким законам, которые, по словам авторов, позволят дать «оперативный симметричный ответ на недружественные действия в отношении российских средств массовой информации». При этом под закон подпадут и российские СМИ в случае их «противоправных действий». Законопроект, в частности, наделяет Генпрокуратуру правом внесудебного отзыва лицензий у печатных СМИ: до сих пор сделать это можно было лишь через суд. Медиаюристы и представители медиарынка опасаются, что инициатива может привести к мгновенной остановке любых независимых СМИ, тогда как ее авторы считают, что проект отвечает условиям информационной войны, а у медиа сохранится возможность обжаловать блокировку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Василий Пискарев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Василий Пискарев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Согласно поправкам, в случае запрета (ограничения) на территории иностранного государства деятельности российского СМИ «в качестве ответной меры» на основании решения генпрокурора или его заместителей в России может быть запрещена (ограничена) деятельность иностранного СМИ, зарегистрированного на территории этой страны и распространяющего свои материалы в России по лицензионному договору или через российское юридическое лицо. Такое решение влечет за собой запрет на распространение материалов этого СМИ (в том числе в интернете), их хранение, на учреждение им в России юридических лиц либо участие в них, а также прекращение аккредитации его корреспондентов.

В законе об информации расширяется перечень видов противоправной информации — в него предлагается включить дискредитацию вооруженных сил, призывы к воспрепятствованию их использования, а также к введению санкций в отношении России, ее граждан и юрлиц. Поправки вводят в закон новую статью о порядке ограничения доступа к информационным ресурсам, на которых неоднократно размещалась противоправная информация: в случае установления такого факта генеральный прокурор получит право обратиться в Роскомнадзор «с требованием о принятии мер по постоянному ограничению доступа к такому информационному ресурсу». Предлагаемая новая статья закона о СМИ также наделяет генерального прокурора и его заместителей правом признать регистрацию СМИ недействительной и прекратить действие лицензии на вещание в случае распространения «недостоверной информации». Недостоверная информация может, в частности, относиться к мерам, принимаемым для обеспечения безопасности населения и территорий, оскорблять общественную нравственность, выражать неуважение к государству и его органам, дискредитировать использование вооруженных сил РФ, содержать призывы к участию в несанкционированных публичных мероприятиях, а равно к введению санкций против России и ее граждан.

Авторы законопроекта объясняют свою инициативу «нарастающим распространением противоправной информации в интернете, требующим введения оперативных правовых мер пресечения распространения опасного интернет-контента». «В условиях нагнетания антироссийской информационной повестки важным является установление правового режима работы с российскими СМИ и организациями вещания, при котором противоправная деятельность СМИ и вещателей… будет пресекаться решениями органов прокуратуры»,— говорится в пояснительной записке.

По словам соавтора поправок Евгения Ревенко (ЕР), законопроект соответствует вызову времени: «Мы живем в состоянии информационной войны, фейки распространяются мгновенно». А поправки позволят оперативно на это реагировать и усилят ответственность за цитирование недостоверной и противоправной информации, поясняет господин Ревенко. СМИ, несогласные с решением о блокировке и лишении лицензии, смогут оспорить его в суде, говорит депутат.

Представители КПРФ не поддерживают проект, поскольку в нем «много полномочий отдается генпрокурору», сказал “Ъ” депутат Александр Ющенко: «Понятно, время такое, когда требуются ответные меры. Но когда это закончится, возможность расправиться с любым СМИ останется».

Запрет на цитирование может быть распространен на все заблокированные в РФ СМИ, а не только на те, что будут заблокированы в рамках ответных российских санкций, говорит адвокат юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Тельман Оганесян. Специального примечания по применению запрета только в рамках настоящей статьи нет, отмечает он, и это «позволит широко толковать данную норму на практике». Запрет на цитирование может быть распространен и на обычных пользователей, считает господин Оганесян, для которых не будет исключена административная и уголовная ответственность «в зависимости от содержания распространяемой информации».

Проект подразумевает возможность стремительной остановки выпуска печатных СМИ по аналогии с блокировкой интернет-ресурсов, только путем изъятия свидетельства о регистрации, указывает руководитель Центра защиты прав СМИ Галина Арапова (и госпожа Арапова, и Центр внесены в реестр иноагентов). «Остановка выпуска печатного издания сейчас занимает месяцы и сводится к судебному разбирательству, но теперь его остановку предлагается ускорить, и изменения могут быть фатальными,— говорит она.— Отзыв свидетельства о регистрации у печатного СМИ по требованию генпрокурора означает, что СМИ не сможет выходить под тем же названием и в один момент потеряет бренд». Эксперт также опасается, что принятые во время проведения спецоперации акты останутся действующими и по ее завершении: «Работать сможет только тот, кто будет точно знать, что его не тронут». Обжалование ограничений работы интернет-СМИ новым проектом по сути исключается, отмечает госпожа Арапова: «Речь идет о пожизненной блокировке без возможности обжалования. Это не выдерживает никакой критики, это совершенно новый уровень». Галина Арапова отмечает, что «пожизненная блокировка» может быть распространена на случаи ранее выявленных нарушений СМИ — например, публикации запрещенной информации, связанной с распространением наркотических средств, суицидом или продажей дипломов. Для блокировки такие нарушения должны быть неоднократными, но период их совершения проектом не установлен: «В течение года, месяца или какого времени СМИ должно неоднократно что-то нарушить, чтобы его заблокировали пожизненно?»

Беглое знакомство с законопроектом показывает, что «он сделан, мягко говоря, неаккуратно и наспех», отмечает соавтор закона «О СМИ» Михаил Федотов: «Нам следовало бы бережнее относиться к собственной правовой системе, которая сложилась на базе действующей Конституции. Мы живем по ней уже три десятилетия, а не только последний месяц, и давайте сохраним ее для будущей нормальной жизни. Для экстраординарных периодов есть другой инструмент — временные законы. Было бы правильнее подготовить законопроект об особом режиме функционирования СМИ в период проведения специальной военной операции на Украине. Иначе может получиться, что спецоперация закончится, а законы останутся с нами надолго, необоснованно ограничивая свободу мысли, слова, массовой информации, гарантированные Конституцией». Альтернативный вариант, по мнению господина Федотова,— задействовать правовые механизмы, предусмотренные законами о чрезвычайном и о военном положении: «В этих законах предусмотрены меры, ограничивающие свободу СМИ на определенной территории и на конкретный период времени; никакого противоречия с Конституцией при этом не возникает». Предлагаемое расширение полномочий Генпрокуратуры в части признания недействительной регистрации СМИ вступает в противоречие с самим законом «О СМИ», отмечает господин Федотов. «Прекращение выпуска СМИ возможно только по решению суда, иск подает Роскомнадзор, Генпрокуратура там вообще не при чем,— поясняет он.— При этом ст. 16 закона "О СМИ" дает прокуратуре возможность обратиться с иском о приостановлении или о прекращении выпуска СМИ в случае распространения экстремистских материалов. Механизмы ответственности в законе уже все есть, и не надо создавать между ними противоречия».

Норма проекта, предусматривающая «зеркальный ответ на репрессии в отношении российских СМИ за рубежом», кажется Михаилу Федотову «правильной по смыслу, но неудовлетворительной по исполнению». По его словам, такая форма реагирования предусмотрена в ст. 55 закона «О СМИ» еще с 1991 года: «Правительство РФ вправе установить ответные ограничения в случае дискриминации российских журналистов. Новый проект расширяет это правило, но делает это юридически безграмотно. Достаточно вспомнить, что закон "О СМИ" не содержит понятия "иностранные СМИ", если не считать СМИ-иноагентов, и может регулировать только вопросы распространения их продукции на территории РФ».

Мария Макутина, Валерия Лебедева, Мария Старикова