СЖР разработает рекомендации по использованию ИИ для журналистов

Союз журналистов России (СЖР) разработает рекомендации по использованию искусственного интеллекта в работе, сообщил председатель Союза Владимир Соловьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

В разговоре с ТАСС господин Соловьев отметил, что не стоит полностью перекладывать работу на искусственный интеллект. По его словам, информация, которую выдает ИИ, требует тщательной проверки.

«Достаточно часто он (ИИ. — ”Ъ”) приносит вам на запрос идеологически окрашенные тексты из тех стран, которые мы сейчас в этих особых условиях считаем враждебными»,— сказал глава Союза журналистов.