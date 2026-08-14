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СЖР разработает рекомендации по использованию ИИ для журналистов

Союз журналистов России (СЖР) разработает рекомендации по использованию искусственного интеллекта в работе, сообщил председатель Союза Владимир Соловьев.

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

В разговоре с ТАСС господин Соловьев отметил, что не стоит полностью перекладывать работу на искусственный интеллект. По его словам, информация, которую выдает ИИ, требует тщательной проверки.

«Достаточно часто он (ИИ. — ”Ъ”) приносит вам на запрос идеологически окрашенные тексты из тех стран, которые мы сейчас в этих особых условиях считаем враждебными»,— сказал глава Союза журналистов.

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