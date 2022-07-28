«Новую газету» закрывают по-старому

Роскомнадзор обратился в Басманный райсуд Москвы с требованием отозвать лицензию СМИ у «Новой газеты». Издание известно рядом общественно значимых расследований, а его главный редактор Дмитрий Муратов в 2021 году получил Нобелевскую премию мира. В Верховном суде РФ Роскомнадзор добивается аннуляции регистрации сайта «Новой газеты» как электронного СМИ. В «Новой газете» сочли претензии «давлением» и подали встречный иск. Юрист отмечает, что в случае проигрыша у журналистского коллектива остается вариант с регистрацией нового СМИ. Если у «Новой газеты» «получится найти грант или новый способ монетизации — молодцы; не получится — ни одна старая модель уже не работает», добавляет один из представителей отрасли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роскомнадзор намерен полностью свернуть деятельность «Новой газеты» отзывом лицензии

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Роскомнадзор намерен полностью свернуть деятельность «Новой газеты» отзывом лицензии

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Иск с требованием признать регистрацию «Новой газеты» как СМИ недействительной Роскомнадзор подал в Басманный райсуд Москвы 26 июля, следует из картотеки суда. В Роскомнадзоре связали претензии с «непредставлением устава редакции в установленные законом о СМИ сроки». В «Новой газете» еще не видели текст искового заявления, но предполагают, что речь идет о том, что издание в 2006 году не представило в госорганы копию устава. При этом такое обязательство у СМИ появилось в законодательстве лишь в 2018 году, подчеркивает глава пресс-службы «Новой газеты» Надежда Прусенкова, называя иск «бюрократической историей». Отметим, издание приостановило работу в марте 2022 года на фоне военной операции России на Украине, после получения за месяц сразу двух предупреждений Роскомнадзора об отсутствии в материалах издания маркировки иноагентов.

«Новая газета» учреждена в 1993 году бывшими сотрудниками «Комсомольской правды» Сергеем Кушнеревым, Павлом Вощановым, Акрамом Муртазаевым, Дмитрием Сабовым и Дмитрием Муратовым. Первые восемь компьютеров купил для редакции экс-президент СССР Михаил Горбачев, использовав средства своей Нобелевской премии. До марта 2022 года выходила трижды в неделю тиражом 108,1 тыс. экземпляров.

«Новая газета» известна рядом общественно значимых расследований, в том числе о коррупции, пытках и нарушениях на выборах. За время работы издания шесть журналистов издания были убиты. В 2019 году главред газеты Дмитрий Муратов сообщал, что издание финансируется в том числе на средства бизнесмена Сергея Адоньева; контрольный пакет акций издания принадлежит коллективу. В 2021 году господин Муратов стал лауреатом Нобелевской премии мира за «усилия по защите свободы выражения мнений» (40,2 млн руб. премиальных он пожертвовал на благотворительность).

Это уже второй иск к изданию. В Верховном суде РФ Роскомнадзор пытается лишить сайт «Новой газеты» свидетельства о регистрации электронного СМИ. Основанием иска стали предупреждения, полученные изданием 24 и 28 марта 2022 года из-за отсутствия маркировок иноагентов в двух материалах на сайте «Новой». «Раньше нас за это штрафовали, а теперь так не получилось»,— сообщила Надежда Прусенкова. По ее словам, как минимум в одном случае в издании не согласны с претензией ведомства, поэтому подали встречный иск к Роскомнадзору в Таганский райсуд Москвы. В оспариваемом материале упоминается признанный иноагентом фонд «Гуманитарное действие», который на момент публикации в «Новой газете» не имел такого статуса, утверждает госпожа Прусенкова. Впрочем, она сомневается, что это разбирательство начнется до 15 сентября, когда в Верховном суде должен слушаться иск Роскомнадзора.

«Мы уверены в правоте, нам есть что оспорить и возразить. Другой вопрос в особенностях нашей судебной системы. Тут у нас особых иллюзий нет»,— добавила Надежда Прусенкова, сочтя иски «очевидным давлением».

Партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов говорит, что два ранее выданных Роскомнадзором предупреждения «Новой газете» могут быть основанием для аннулирования свидетельства о регистрации СМИ. «Издание может представить суду доказательства отсутствия нарушений либо своевременного их устранения после получения предупреждений, что гипотетически может привести к тому, что суд сочтет требования необоснованными»,— рассуждает господин Горбунов. В противном случае «Новая газета» может подать апелляцию на решение суда или зарегистрировать новое СМИ, добавляет эксперт. При этом коллектив издания в июле 2022 года уже пытался работать под новым брендом «Новая рассказ-газета». Но сайт этого издания был заблокирован Роскомнадзором в России по требованию Генпрокуратуры через неделю после первых публикаций «за дискредитацию российской армии».

Собеседник “Ъ” на медиарынке считает возможным развитие издания в рамках «западных проектов», но предполагает, что это превратит «Новую газету» «в иммигрантский листок». Тогда как издание было сильно тем, что «это российская газета про Россию». «Ее журналисты всегда были здесь»,— добавляет он. Другой собеседник из отрасли сетует: «Мы где-то в той точке, где можно писать: "По мнению рынка, всем давно уже все понятно и сказать тут нечего"». Если у «Новой газеты» «получится найти грант или новый способ монетизации — молодцы; не получится — ни одна старая модель уже не работает», добавляет он.

Александр Воронов, Валерия Лебедева