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Коммерсантъ FM
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Правозащитники собрали знаки препинания

Amnesty International измерила давление на российских журналистов

Международная правозащитная организация Amnesty International оценила риски российских журналистов и правозащитников, освещающих протестные акции. В докладе «Тебя все равно задержат» исследователи рассказали про нарушения 2021 и 2022 годов и пришли к выводу о необходимости изменения «митинговых» российских законов. Глава Союза журналистов РФ (СЖР) Владимир Соловьев считает, что Amnesty International «не замечает бревна в собственном глазу» и должна сосредоточиться на проблемах «стран Большого Запада». Он добавил, что президенту России доложат о проблемах военкоров.

Международные правозащитники и Cоюз журналистов России на разных языках просят силовиков воздерживаться от притеснения журналистов на митингах

Международные правозащитники и Cоюз журналистов России на разных языках просят силовиков воздерживаться от притеснения журналистов на митингах

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Международные правозащитники и Cоюз журналистов России на разных языках просят силовиков воздерживаться от притеснения журналистов на митингах

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Авторы доклада «Тебя все равно задержат» указывают, что профильный закон о митингах не содержит термина «наблюдатель». Они имеют в виду специалиста, который находится на месте публичного мероприятия, но не участвует в нем, а фиксирует возможные нарушения — обычно это журналисты, социологи и правозащитники. Так, зимой 2021 года на несогласованных акциях в поддержку политика Алексея Навального были задержаны несколько наблюдателей от «Комитета против пыток» (переименован в «Команду против пыток» после признания иноагентом и ликвидации). По данным профсоюза журналистов и работников СМИ (ликвидирован по решению суда в сентябре 2022 года), тогда же были задержаны как минимум 16 журналистов. Позже многих оштрафовали или назначили административный арест.

«Мы видим, что российские власти не только упорно не допускают никаких протестов и жестоко карают за малейшие попытки их провести — они еще и стремятся к тому, чтобы в публичное поле проникало как можно меньше информации о них,— отмечает исследовательница Amnesty Наталья Прилуцкая.— Лишая общественность информации о протестах и препятствуя их мониторингу, Кремль пытается искоренить любые публичные проявления недовольства». Дальше Amnesty рассказывает о применении новых законов, принятых после ввода российских войск на территорию Украины. Напомним, по данным проекта «Сетевые свободы», за «дискредитацию» армии привлечены к административной ответственности более 4 тыс. человек. А по данным проекта «ОВД-Инфо» (внесен в реестр иноагентов), не менее 80 человек проходят по уголовным делам о «распространении ложной информации» о вооруженных силах, в том числе политики и журналисты. Эти нормы фактически подавили право граждан на протесты против действий правительства, считают правозащитники.

Amnesty рекомендует российскому правительству «соблюдать международные обязательства в области прав человека»; изменить закон «О митингах», чтобы обеспечить «право на свободу собраний»; закрепить в нем понятие «наблюдатель» и разработать рекомендации для МВД по работе с журналистами на протестах. Здесь же авторы просят «воздерживаться от притеснений, запугиваний, угроз» журналистов, «не запрашивать» у них дополнительные документы или отличительные знаки и предметы одежды (при работе на митингах) и «воздерживаться от конфискации мобильных телефонов и фотоаппаратов». Также Amnesty требует «немедленного освобождения» всех арестованных наблюдателей и журналистов и «отмены» новых норм УК и КоАП.

Правозащитники «должны обратить внимание на страны Большого Запада, где свободы слова практически не осталось», считает глава Союза журналистов России Владимир Соловьев. По его мнению, СМИ в этих странах работают «по принципу политбюро поздних брежневских лет», так что Amnesty «не замечает бревна в собственном глазу». Впрочем, Владимир Соловьев подтвердил, что на митингах 2021 года СЖР фиксировал «десятки» незаконных задержаний журналистов и даже «удары дубинками». Однако после этого союз «провел серьезную работу в каждом федеральном округе страны с представителями власти». В результате «появился проект единого жилета и удостоверения» работника СМИ, и количество нарушений «резко сократилось».

Он добавил, что СЖР продолжает собирать информацию о нарушениях прав журналистов: «В том числе и благодаря данным, которые мы получаем из региональных отделений союза, таковых у нас теперь 89». По его словам, большинство нарушений связано с недопусками к участию в пресс-конференциях и отказами в информации. Некоторым региональным чиновникам «приходится напоминать о том, что цензура в нашей стране запрещена Конституцией», признал в беседе с “Ъ” господин Соловьев, но нарушения «нельзя назвать массовыми». Глава СЖР заверил, что на предстоящей ежегодной встрече Совета по правам человека и президента Путина проблемы журналистов «обязательно прозвучат». Господин Соловьев отказался раскрыть подробности, но отметил, что речь пойдет в том числе «о военкорах».

Мария Старикова

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