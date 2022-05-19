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Коммерсантъ FM
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Журналистам дадут исправительный срок

Профильный комитет Госдумы одобрил поправки о новых наказаниях для СМИ

Комитет Госдумы по информационной политике в четверг рекомендовал принять в первом чтении законопроект об ответных мерах в отношении иностранных СМИ в России, который в том числе дает Генпрокуратуре право отзывать лицензию СМИ без суда. В комитете согласны ко второму чтению предусмотреть в отношении российских СМИ временную приостановку регистрации «до устранения недостатков». Однако соавтор инициативы Андрей Луговой намерен скорее ужесточить проект и ввести ответственность для журналистов, которые будут сотрудничать с закрытыми изданиями.

Расширенное заседание комитета Госдумы России по информационной политике, информационным технологиям и связи, крайний справа — депутат Андрей Луговой

Расширенное заседание комитета Госдумы России по информационной политике, информационным технологиям и связи, крайний справа — депутат Андрей Луговой

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Расширенное заседание комитета Госдумы России по информационной политике, информационным технологиям и связи, крайний справа — депутат Андрей Луговой

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Законопроект об ответных мерах в отношении иностранных СМИ в России и санкциях для российских СМИ в случае их «противоправных действий» обсуждался 19 мая на расширенном заседании думского комитета по информационной политике. Напомним, этот документ внесли в Думу депутаты от разных фракций (кроме КПРФ) во главе с председателем комитета по безопасности Василием Пискаревым («Единая Россия»).

Согласно поправкам, в случае запрета на территории иностранного государства деятельности российского СМИ в России в порядке «зеркального» ответа может быть запрещена деятельность СМИ, зарегистрированного на территории этой страны и распространяющего свои материалы в РФ.

Такое решение принимается генпрокурором или его заместителями и влечет за собой запрет на распространение материалов этого СМИ и их хранение, а также прекращение аккредитации его корреспондентов.

Кроме того, депутаты решили расширить содержащийся в законе «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» перечень видов противоправной информации: в него предлагается включить дискредитацию вооруженных сил, призывы к воспрепятствованию их использования и к введению санкций в отношении России, ее граждан и юрлиц.

Депутаты Александр Хинштейн (слева) и Вадим Субботин

Депутаты Александр Хинштейн (слева) и Вадим Субботин

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Депутаты Александр Хинштейн (слева) и Вадим Субботин

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Поправки также вводят в закон новую статью о порядке ограничения доступа к информационным ресурсам, на которых неоднократно размещалась противоправная информация: в случае установления такого факта генпрокурор обратится в Роскомнадзор «с требованием о принятии мер по постоянному ограничению доступа к такому информационному ресурсу».

Наконец, предлагаемая новая статья закона о СМИ наделяет генпрокурора и его заместителей правом признать регистрацию СМИ недействительной или прекратить действие лицензии на вещание в случае распространения «недостоверной информации» (до сих пор сделать это можно было только через суд).

Директор департамента Минцифры Екатерина Ларина

Директор департамента Минцифры Екатерина Ларина

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Директор департамента Минцифры Екатерина Ларина

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Один из авторов инициативы Андрей Луговой (ЛДПР) на заседании комитета заявил, что, по его мнению, депутаты слишком поздно внесли проект: «Мы должны были его принять 25 февраля (на следующий день после начала военной спецоперации на Украине.— “Ъ”)». А директор департамента развития массовых коммуникаций и международного сотрудничества Минцифры Екатерина Ларина считает, что этот проект даже «не дотягивает в симметрии» и является примером того, что «мы в современном мире остаемся удивительным заповедником соблюдения базовых принципов свободы слова».

Главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев, возглавляющий комиссию по правам журналистов в президентском Совете по правам человека, поправки депутатов назвал «абсолютно нормальными», но вот право генпрокурора закрывать СМИ посчитал «чрезмерным».

По его мнению, «должна быть сначала приостановка СМИ и выяснение всех обстоятельств в течение какого-то срока». С ним согласился глава секретариата Союза журналистов России Денис Токарский, предложивший дать журналистам «право на ошибку», а то они могут «не разобраться сразу, где дискредитация вооруженных сил, а где просто информирование». Глава комитета единоросс Александр Хинштейн мнение представителей отрасли поддержал и пообещал ко второму чтению учесть их предложения о «приостановке СМИ» и установлении срока для «устранения недостатков», но только для российских СМИ.

Депутаты посоветуются с представителями медиа по поводу очередного ужесточения правил их работы

Впрочем, это не единственная поправка, которая может быть внесена в проект. Так, другой депутат-единоросс, ведущий телеканала «Россия» Евгений Попов предположил, что предлагаемые меры недостаточно эффективны, так как стримеры могут работать на закрытые СМИ. В ответ господин Луговой заверил коллегу, что ко второму чтению будет предусмотрена ответственность для тех, кто будет оказывать такие услуги. Правда, пока, как признался либерал-демократ “Ъ”, он не определился, будет ли это уголовное или административное наказание. Первое чтение законопроекта намечено на 24 мая.

Мария Макутина

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