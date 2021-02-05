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06 февраля, суббота
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01:29
ВОЗ: число вакцинированных превысило количество заразившихся коронавирусом
00:43
Telegram заблокирует каналы с персональными данными силовиков
01:02
Fitch подтвердило рейтинг России на уровне ВВВ
07:26
Российские теннисисты вышли в финал Кубка АТР
10:36
Во Владивостоке и Петербурге прошли обыски у местных активистов и политиков
09:49
На станции московского метро задержали мужчину при попытке совершить суицид
09:19
Александрова проиграла в полуфинале теннисного турнира WTA в Мельбурне
08:57
Китай призвал США не вмешиваться во внутренние дела страны
08:35
МТС: мобильный трафик в центральной части Москвы заметно вырос после отмены ограничений
07:09
В крупнейшем городе Мьянмы люди вышли на протест против госпереворота
07:00
Главные новости к утру 6 февраля
06:23
Госсекретарь США пригрозил Китаю ответственностью за угрозы стабильности
05:41
Эксперт прогнозирует снижение заболеваемости в Москве до 600 случаев день в марте
05:18
Прибывающим в Россию на поезде рекомендовали сдавать тест на COVID-19
04:40
Twitter осудил блокировку соцсети властями Мьянмы
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Тема
(обновлено: 05.02.2021)
Лечение редких заболеваний
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1
Редким препаратам подбирают критерии
Минздрав сформировал порядок отбора лекарств для детей с орфанными заболеваниями
1
Редким лекарствам отдельный прилавок
Минздрав сформировал порядок приобретения препаратов для детей с орфанными заболеваниями
Экс-сенатор не удержал лекарства
«Биотэк» Бориса Шпигеля потерял госконтракты на дорогостоящий препарат
«Нашим пациентам иногда проще переехать в другой регион, чем добиваться лечения в своем»
Почему для пациента с СМА выиграть суд — не значит получить лечение
Фонду прописывают форму
Лечение тяжелых заболеваний детей получит грант из бюджета
Иммуноглобулин ноль
Пациентам с редким генетическим заболеванием не хватает жизненно необходимого препарата
2
Флакон им в руки
Минздрав запросил для экспертизы промышленный объем дорогого препарата
Фонд для редких заболеваний обретает форму
Чиновники и эксперты ищут способ выполнения президентского поручения
4
ЕСПЧ оказал россиянам скорую помощь
Европейский суд обязал оплатить лекарства детям со СМА
Минздрав выписал рецепт
Сверхдорогой препарат для терапии спинально-мышечной атрофии признан жизненно необходимым
Конституционный суд подключают к решению генетических проблем
КС просят рассмотреть вопрос закупок дорогостоящих лекарств
Повышение налога окружили вопросами
Почему решение об увеличении НДФЛ принято именно сейчас
1
Лекарствам выписывают льготный проезд
Аптекам предложено обеспечить доставку препаратов гражданам с хроническими заболеваниями
«Язык искусства — один из самых правильных путей достучаться до каждого»
Дмитрий Буткевич — о проекте «Правило исключительности»
«Если человеку нужно лечение, оно должно быть ему обеспечено»
Как лечат в России пациентов с редкими болезнями
5
«Нам не надо знать, сколько стоит наше лекарство, если оно есть и может нам помочь»
Жизнь больных не укладывается в бюджет
Бюджет берет редких пациентов на себя
Госдума расширила федеральный перечень орфанных заболеваний
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Страна
Мир
Экономика
Бизнес
Финансы
Недвижимость
Культура
Спорт
Hi-tech
Авто
Стиль
Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
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