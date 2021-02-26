У гемофилии свертываются лекарства

Минздрав сократил заказы на четыре препарата для лечения гемофилии типа А — самой распространенной формы заболевания. Как выяснил “Ъ”, министерство объявило тендеры лишь на половину от затребованного регионами объема этих лекарств. Пациентские организации полагают, что сокращение госзакупок может привести к драматическим последствиям, и намерены обратиться к регулятору с жалобой. Эксперты связывают сложившуюся ситуацию с дефицитом финансирования госпрограммы высокозатратных нозологий.

Минздрав резко сократил заказы на препараты для лечения гемофилии типа А, в частности на антиингибиторный коагулянтный комплекс (АИК), октоког альфа, симоктоког альфа и эмицизумаб, включенные в прошлом году в госпрограмму высокозатратных нозологий. Это показывают расчеты “Ъ” на базе сравнения потребностей регионов, заявленных в Минздрав в октябре прошлого года (подробнее об обеспечении регионов лекарствами см. стр. 2), и данных об объявленных тендерах, предоставленных Headway Company.

Так, по консолидированным данным регионов, им необходимо в этом году 31,22 млн международных единиц (МЕ) АИК, а до сих пор размещены тендеры на покупку только 18,01 млн МЕ на общую сумму 919,85 млн руб. Октокога и симоктокога альфа субъектам РФ нужно 367,57 млн МЕ, но закупки пока объявлены на приобретение 186,5 млн МЕ на 3,86 млрд руб. В этом году медучреждениям регионов требуется 1,22 млн мг эмицизумаба, торги объявлены пока на 0,61 млн мг на 1,08 млрд руб. Объявленного объема закупок четырех препаратов, по словам президента Всероссийского общества гемофилии Юрия Жулева, хватит только на полгода.

Гемофилия типа А — наиболее распространенная форма заболевания. В России, по данным Минздрава, зарегистрировано более 6 тыс. таких пациентов. Для сравнения: пациентов с типом В — более редкой формой заболевания — в стране проживает около 1,2 тыс. человек. Тендеры на препараты для них объявлены в полном соответствии с заявленной потребностью субъектов РФ, следует из данных Headway Company.

В Минздраве сообщили “Ъ”, что поставка препаратов для лечения гемофилии запланирована на март—апрель. Даже в случае объявления в ближайшее время аукционов на закупку оставшихся 50% затребованных препаратов для пациентов с гемофилией А проведение торгов займет не менее 25 дней — это в любом случае приведет к сбоям поставок лекарств, поясняет независимый эксперт госзакупок Алексей Федоров.

Если в ближайшее время Минздрав не объявит тендеры на закупку дополнительного количества препаратов, то Всероссийское общество гемофилии, по словам Юрия Жулева, обратится в министерство за разъяснениями.

По мнению экспертов, опрошенных “Ъ”, Минздрав столкнулся с финансовыми затруднениями. В госпрограмму высокозатратных нозологий власти добавили новые заболевания, а финансирование, по словам господина Жулева, «осталось на прежнем, неадекватном уровне». На реализацию этой программы направляется около 50 млрд руб. в год. Ровно такая же ситуация, по словам эксперта, складывается и по другим высокозатратным нозологиям — например, для лечения рассеянного склероза и болезни Гоше.

По словам Юрия Жулева, серьезная угроза срывов поставок препаратов для пациентов с гемофилией А случается впервые. Это, кстати, беспокоит и врачей. Опрошенные “Ъ” специалисты говорят, что теоретически октоког и симоктоког можно заменить фактором свертывания крови VIII, эптакогом или мороктокогом.

Но ими невозможно заменить эмицизумаб. «Перевод пациента на лечение эмицизумабом и обратно на классическую терапию затруднен,— поясняет один из собеседников “Ъ”.— В этом случае сэкономленные на терапии деньги фактически будут выброшены».

Александр Осипов