Экс-сенатор не удержал лекарства

«Биотэк» экс-сенатора Бориса Шпигеля потерял контракты Минздрава на поставку самого дорогого лота госпрограммы высокозатратных нозологий — экулизумаба. Новым поставщиком лекарства для лечения заболеваний крови станет «Фармстандарт» Виктора Харитонина, который отгрузит 16,6 тыс. упаковок за 4,5 млрд руб. Спрос на лекарство может расти за счет удешевления средней цены и лоббизма участников рынка.

Минздрав нашел нового поставщика экулизумаба — одного из самых дорогих препаратов, применяющихся для лечения редких заболеваний крови. Как стало известно “Ъ” из данных госзакупок, в декабре 2020 — январе 2021 годов Минздрав заключил пять контрактов на поставку аналога экулизумаба под брендом «Элизария» с «Фармстандартом» Виктора Харитонина. Общая стоимость контрактов на 16,6 тыс. упаковок — 4,5 млрд руб. Таким образом, одна упаковка стоит более 270 тыс. руб.

В декабре 2019 — январе 2020 годов Минздрав закупил 14 тыс. упаковок экулизумаба на общую сумму 3,5 млрд руб. Тогда основным поставщиком лекарства был «Биотэк» экс-сенатора Бориса Шпигеля. В «Биотэке» заявили, что решение об участии в тех либо иных аукционах находится в стадии проработки. В «Фармстандарте» комментарии не предоставили.

Экс-сенатор Борис Шпигель Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Единственным производителем экулизумаба в 2020 году стал «Генериум», также основанный господином Харитониным. Компании удалось занять рынок, вытеснив американскую Alexion, которой принадлежат права на оригинальное лекарство под маркой «Солирис». В прошлом году Alexion отозвал регистрационное удостоверение на этот препарат в России. Независимый эксперт госзакупок Алексей Федоров связывает это решение с тем, что ценовое предложение конкурента было ниже и участвовать в торгах с низкой начальной ценой Alexion было невыгодно.

Рост спроса на экулизумаб со стороны государства гендиректор DSM Group Сергей Шуляк объясняет общим ростом потребности в орфанных препаратах и снижением цены на дженерик, что позволяет экономить бюджет.

Как следствие, Минздрав и медучреждения смогли увеличить объемы закупок. Кроме того, эффект могло оказать лоббирование препаратов со стороны производителей, дистрибуторов и пациентских организаций, полагает эксперт.

В АНО «Дом Редких» говорят, что увеличение заказа на препарат может быть связано с жалобами пациентов на нехватку экулизумаба. По словам председателя правления организации Анастасии Татарниковой, в 2020 году «Дому Редких» уже поступали сообщения о перерывах в лечении из Краснодарского края, Ярославской области, Тюмени, Татарстана. По данным Headway Company, регионы в декабре 2020 — январе 2021 годов закупили 23,9 тыс. упаковок экулизумаба против 14,9 тыс. упаковок годом ранее.

Еще один аналог экулизумаба на российский рынок планирует вывести «Биокад» Дмитрия Морозова.

В компании пояснили “Ъ”, что получение регистрационного удостоверения на экулизумаб под брендом «Ацверис» запланировано на третий квартал 2021 года. После этого могут быть поданы документы для регистрации предельной отпускной цены, а затем может начаться реализация лекарства.

Александр Осипов