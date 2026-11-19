Ранее в правительстве Крыма сообщили о создании альтернативных путей сообщения между полуостровом и материком после очередной атаки ВСУ на Крымский мост. Одним из них должна стать переправа пассажиров на катерах между портами «Крым» и «Кавказ». По приблизительным подсчетам чиновников, на полуострове сейчас находится около 2 тыс. россиян, не успевших вернуться на материк.