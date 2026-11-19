Переправу пассажиров из Крыма в Тамань на катерах отложили из-за шторма
Запуск катеров из Крыма в Тамань для переправы пассажиров на материк приостановили из-за непогоды. Об этом сообщили в министерстве транспорта РК.
По информации чиновников, до конца 20 ноября будет действовать штормовое предупреждение, поэтому во имя обеспечения безопасности граждан принято решение о приостановлении запуска катеров морской пассажирской линии «порт Крым — порт Тамань».
Ранее в правительстве Крыма сообщили о создании альтернативных путей сообщения между полуостровом и материком после очередной атаки ВСУ на Крымский мост. Одним из них должна стать переправа пассажиров на катерах между портами «Крым» и «Кавказ». По приблизительным подсчетам чиновников, на полуострове сейчас находится около 2 тыс. россиян, не успевших вернуться на материк.
Для них проезд обещали организовать бесплатно. На кубанском берегу людей должны встретить автобусы, которые в зависимости от маршрута довезут в Краснодар или Тамань. Автомобили отдельно катерами переправлять не будут, бензин в канистрах также не разрешат перевозить.