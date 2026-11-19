Продажи кроссовера Lada Azimut начнутся 1 декабря
Продажи Lada Azimut начнутся 1 декабря, заявил «Интерфаксу» глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов. Стоимость новой модели он не уточнил, однако отметил, что ее постараются установить на 10% ниже сопоставимых комплектаций конкурентов. В конце сентября источники «Ъ» предполагали, что начальная цена может достигать 1,9 млн руб.
В 2027 году автопроизводитель планирует выпустить и продать не менее 20 тыс. машин, добавил господин Соколов. В сутки производится около 50 автомобилей — компания предполагает, что этот темп увеличится в ближайшее время в зависимости от спроса. По оценке главы компании, производственные мощности «АвтоВАЗа» позволяют выпускать до 70 тыс. этих автомобилей в год.
Впервые новый кроссовер компания представила в 2025 году. Серийное производство было запущено 25 сентября 2026 года в Тольятти. «Очень рассчитываю, что этот автомобиль будет востребован. Я бы себе такой взял», — заявлял тогда глава Минпромторга Антон Алиханов. В разработке участвовали преимущественно российские специалисты: от создания концепции, компоновки и дизайна до проектирования, производства и настройки всех систем, функций и ходовых качеств модели.