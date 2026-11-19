Впервые новый кроссовер компания представила в 2025 году. Серийное производство было запущено 25 сентября 2026 года в Тольятти. «Очень рассчитываю, что этот автомобиль будет востребован. Я бы себе такой взял», — заявлял тогда глава Минпромторга Антон Алиханов. В разработке участвовали преимущественно российские специалисты: от создания концепции, компоновки и дизайна до проектирования, производства и настройки всех систем, функций и ходовых качеств модели.