На редкость не закупили лекарства

В Минздраве РФ заявили о нехватке средств на лечение пациентов по программе «14 высокозатратных нозологий» (14 ВЗН), однако потом опровергли эту информацию. Между тем о перебоях с лекарствами рассказали объединения пациентов с гемофилией, болезнью Гоше, муковисцидозом, онкогематологическими заболеваниями. “Ъ” выяснил, что проблемы с закупками действительно есть. В частности, медицинское ведомство объявило тендеры лишь на половину от затребованного регионами объема лекарств от гемофилии и отменило два тендера на закупку препаратов для пациентов с болезнью Гоше.

Выступая во вторник в Общественной палате на мероприятии, посвященном проблемам пациентов с редкими заболеваниями, директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава Елена Астапенко заявила, что средства, выделенные из федерального бюджета на программу 14 ВЗН, не смогут покрыть полные потребности пациентов. Позже Минздрав официально опроверг эту информацию, заверив, что «все пациенты, получающие лечение в рамках программы 14 ВЗН, будут обеспечены в полном объеме».

Программа, основная цель которой централизованная закупка за счет федерального бюджета препаратов для лечения самых дорогостоящих заболеваний, действует с 2008 года. Сначала в нее входили семь нозологий. В 2018 году к ним добавили пять, с лечением которых не справлялись региональные бюджеты. В 2019 году вошли еще два заболевания. В марте 2020 года группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, предлагающий дополнить программу еще четырьмя диагнозами.

Зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по социальной политике Екатерина Курбангалеева говорит, что ВЗН до недавнего времени была самой эффективной программой с точки зрения гарантированного лекарственного обеспечения. Однако с конца прошлого года начала сбоить. О проблемах с лекарствами заявили пациенты с гемофилией, рассеянным склерозом, болезнью Гоше, муковисцидозом, онкогематологическими заболеваниями. Президент Всероссийского общества гемофилии Юрий Жулев сообщает, что, поскольку препараты не закупили в необходимом объеме, во второй половине этого года снова неизбежны перебои. “Ъ” ранее рассказывал, что Минздрав сократил заказы на четыре препарата для лечения гемофилии типа А — самой распространенной формы заболевания, с которой в России живут 6 тыс. пациентов. Как выяснил “Ъ”, министерство объявило тендеры лишь на половину от затребованного регионами объема лекарств.

«Катастрофической» назвала ситуацию с лекарственным обеспечением председатель правления МОО «Содействие инвалидам с детства, страдающим болезнью Гоше, и их семьям» Марина Терехова. По ее словам, в России 400 человек с редким наследственным заболеванием — болезнью Гоше. 70% из них принимают препарат глуразим, и практически ни у кого его сейчас нет. Согласно письму Минздрава (есть в распоряжении “Ъ”), до 1 марта ведомство должно было закупить 13,4 тыс. флаконов препарата. В России его производит «Генериум». Оригинальный церезим от компании Genzyme практически ушел с российского рынка в 2019 году и закупался в основном московским депздравом. Минздрав и ФКУ «Федеральный центр планирования и лекарственного обеспечения» объявляли аукцион дважды — на всю потребность в препарате. Начальная цена каждого тендера составляла 878,9 млн руб. На торги не вышел ни один из потенциальных поставщиков, среди которых «Фармстандарт» Виктора Харитонина, являющегося также основателем «Генериума». В компании господина Харитонина не ответили на запрос “Ъ”. «Генериум» также не смог оперативно предоставить комментарий. Источник “Ъ” на рынке связывает срыв аукционов с тем, что «Генериум» смог произвести только 70% от годовой потребности препарата.

ФКУ пришлось объявить еще два тендера, поясняет независимый эксперт госзакупок Алексей Федоров, но уже на меньшее количество препарата — 9 тыс. флаконов на общую сумму 525,3 млн руб. Сроком определения поставщика на этот раз указано 19 марта 2021 года. Заключение контракта произойдет не ранее чем через 10 дней, добавляет господин Федоров. Кроме того, доставка препарата по субъектам РФ потребует дополнительных логистических издержек. Традиционно регионы сами закупают дополнительные объемы орфанных препаратов, чтобы закрыть «разрывы» в поставках, а также для вновь выявленных пациентов. Однако по данным Headway Company, с декабря закупки провели всего два региона: Москва — 156 упаковок на 13 млн руб. и Приморский край — 11 упаковок на 830 тыс. руб.

Юрий Жулев объясняет проблемы в работе программы ВЗН недостаточностью финансирования. По его словам, до недавнего времени Минздрав закупал препараты на 15 месяцев, что создавало «подушку безопасности» на первый квартал нового года. Однако сейчас, предполагает господин Жулев, резервы ведомства исчерпаны и закупать с запасом стало невозможно. По его оценкам, дефицит финансирования программы в 2021 году составит 20 млрд руб. при общем бюджете в 64,325 млрд руб.

По словам собеседников “Ъ”, средств перестало хватать не только из-за того, что за последние два года программа увеличилась вдвое за счет новых нозологий. Растет и число пациентов, нуждающихся в лечении. Так, президент всероссийского общества онкогематологии «Содействие» Лилия Матвеева говорит, что в 2008 году в России насчитывалось 70 тыс. пациентов с онкогематологическими заболеваниями, сейчас их около 200 тыс., а финансирование за эти годы практически не изменилось.

По мнению Екатерины Курмангалиевой, заявление представителей Минздрава означает, что не все граждане, которые вошли в реестр ВЗН, будут в этом году обеспечены лекарствами. По оценкам эксперта, в программу входят около 225 тыс. пациентов.

В Минздраве заверили “Ъ”, что одной из приоритетных задач ведомства является своевременное лекарственное обеспечение льготных категорий граждан, входящих в программу 14 ВЗН: «Эта задача решается в том числе за счет экономии средств, складывающейся при проведении закупок, а также путем перераспределения имеющихся остатков лекарственных препаратов между субъектами РФ».

Наталья Костарнова, Александр Осипов