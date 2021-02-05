Редким препаратам подбирают критерии

Минздрав представил проект постановления правительства, описывающий порядок формирования перечня препаратов для закупок государственным фондом «Круг добра». Его основой станут заявки самих пациентов, врачей и Минздрава, а финальную версию сформирует экспертный совет фонда при помощи подведомственного министерству Центра экспертизы и контроля качества медицинской помощи.

Минздрав разработал порядок оказания медпомощи фондом «Круг добра» для лечения детей с орфанными заболеваниями (проект постановления правительства размещен на regulation.gov.ru). Напомним, в январе президент подписал распоряжение о создании на базе Минздрава НКО, которая будет поддерживать детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями. Она сможет получать из бюджета грант в размере поступлений от повышения ставки НДФЛ с 13% до 15% на доходы свыше 5 млн руб. в год (60 млрд руб. в 2021 году).

Как следует из проекта Минздрава, сначала экспертный совет фонда должен утвердить перечень заболеваний, лечением которых он будет заниматься, с учетом двух критериев: заболевание должно относиться к орфанным или жизнеугрожающим и хроническим и для его лечения должны существовать препараты, не являющиеся экспериментальными и зарегистрированные в РФ, США или ЕС. Затем фонд сформирует перечень детей до 18 лет, которые получат медпомощь, препараты, медизделия и средства реабилитации. Претендовать на оплату такого лечения, проживания, съема жилья и транспорта смогут пациенты, которые нуждаются в медпомощи, не включенной в список высокотехнологичной медицинской помощи по программе госгарантий, а также недоступной в РФ.

Перечень препаратов, которые фонд будет закупать для своих подопечных, будет составлен на базе пяти критериев: лекарство не должно входить в программу льготного лекарственного обеспечения, не может быть предназначенным для патогенетического лечения и экспериментальным, должно иметь регистрацию в РФ, США или ЕС и подтвержденную клиническую эффективность и безопасность. Перечни заболеваний, категорий детей и закупок будут сформированы по предложениям главных внештатных специалистов Минздрава, региональных министерств, а также объединений по защите прав граждан в сфере охраны здоровья, благотворительных организаций и законных представителей детей. Финальный отбор проведет экспертный совет фонда. Предложения по препаратам будут дополнительно рассматриваться подведомственным Минздраву Центром экспертизы и контроля качества медицинской помощи. Он должен будет дать в том числе оценку экономических и социальных последствий их применения.

Впрочем, как пояснил “Ъ” глава центра Виталий Омельяновский, окончательного списка критериев для экспертизы центра пока нет. «Фонд будет иметь дело с инновационными лекарствами, про которые зачастую существует еще очень мало информации для взвешенного решения, критерии будут уточняться по мере того, какими возможностями для анализа мы сможем располагать,— говорит он.— Возможно, оценка эффективности не должна прекращаться после попадания в список закупок фонда, а, наоборот, происходить повторно после какого-то периода применения». Однако, как считает директор департамента по взаимодействию с органами государственной власти компании «Биокад» Алексей Торгов, даже если фонд обеспечит безукоризненную оценку препаратов, отбор все равно останется субъективным. «Болезней и больных детей в обозримой перспективе будет больше, чем средств на них, а значит, в конце концов вопрос об их обеспечении будет решаться в зависимости от давления, которое те или иные врачи и организации пациентов смогут оказать на государство»,— отмечает он.

Анастасия Мануйлова