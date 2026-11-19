Трамп пообещал не принимать решений по поводу Украины без Зеленского
Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет принимать какие-либо решения, касающиеся Украины, не учитывая позицию украинского президента Владимира Зеленского. Об этом он сказал в интервью журналисту NBC Гейбу Гутьерресу.
Журналист попросил американского президента прокомментировать заявление Владимира Зеленского о том, что США не должны решать вопросы, связанные с Украиной, без самой Украины. «Я с ним согласен. … Я бы не стал ничего предпринимать без него — ведь он глава этой страны, так что я бы этого не делал»,— сказал господин Трамп. Его слова господин Гутьеррес приводит в соцсети X.
Politico со ссылкой на источники писало, что Дональд Трамп сегодня принял участие в совещании европейских союзников Украины, которое проходило в Берлине. Он подключился к совещанию после трехсторонней встречи на саммите АТЭС с борта Air Force One. По данным издания, американский президент скептически отнесся к просьбе Украины о военной поддержке.