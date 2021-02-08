Россиянка получит лекарство только после вмешательства Европы

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию обеспечить 31-летнюю жительницу Сочи Ксению Швецову дорогостоящим лекарством против редкого заболевания кроветворной системы. Ранее минздрав Краснодарского края в течение пяти месяцев не предоставлял ей препарат «Элизария», ссылаясь на нехватку денег. Местный суд обязал чиновников закупить лекарство, но те не стали исполнять решение, а подали на него апелляционную жалобу. Женщина обратилась в ЕСПЧ, и суд в срочном порядке переложил ответственность за поставку препарата с властей региона уже на все государство.

В пятницу ЕСПЧ обязал Россию предоставить 31-летней жительнице Сочи Ксении Швецовой препарат «Элизария». У госпожи Швецовой еще в 2012 году была диагностирована апластическая анемия с синдромом ПНГ (редкое заболевание кроветворной системы; человек с тяжелой формой может погибнуть всего за несколько месяцев). Женщина включена в федеральный регистр лиц, страдающих орфанными заболеваниями, с 2014 года она раз в две недели бесплатно получала препарат «Элизария» (МНН экулизумаб).

Ее адвокат Борис Малахов рассказал “Ъ”, что лекарство перестали выдавать в сентябре 2020 года: «Мы обратились в Первомайский районный суд Краснодара, ответчиком выступало краевое министерство здравоохранения. Невыдачу лекарства ведомство объяснило недостатком финансирования. Суд отверг этот аргумент и еще в декабре обязал немедленно возобновить выдачу препарата. Однако минздрав не стал выполнять это решение, более того, подал на него апелляционную жалобу. Чиновники не принимают срочных мер, а лишь затягивают процесс, создавая риски для здоровья и жизни пациента».

4 февраля правозащитный проект «Правовая инициатива» (внесен в реестр так называемых иностранных агентов) направил обращение в ЕСПЧ, попросив суд применить «правило 39» — вынести экстренное постановление по делу, где речь идет об угрозе жизни и здоровью. «В деле Ксении такой риск есть, так как она более пяти месяцев не получает жизненно необходимое лекарство. Отказ государства в обеспечении таким лекарством нарушает ст. 2 (право на жизнь) и ст. 3 (запрет жестокого обращения) Конвенции»,— пояснила старший юрист «Правовой инициатива» Татьяна Саввина. И уже 5 февраля ЕСПЧ принял решение в пользу Ксении Швецовой. «Основную жалобу суд будет рассматривать позже, но пока он потребовал немедленного обеспечения лекарством Ксении,— рассказала госпожа Саввина.— Это решение суда является обязательным для государства, власти РФ должны до 5 марта отчитаться об исполнении».

По словам юриста, случай Ксении Швецовой не уникален: деньги на закупку лекарств для лечения редких болезней не выделяют во многих регионах России. «Цена такой халатности чиновников и несовершенства системы — жизнь человека. Поэтому хочется надеяться, что решения ЕСПЧ помогут обратить внимание государства на эту проблему и усовершенствовать систему. Чтобы таких нарушений больше не допускалось и чтобы российским гражданам не приходилось обращаться в ЕСПЧ, чтобы не умереть без лекарств»,— заключила она. Как сообщал “Ъ”, в 2020 году ЕСПЧ удовлетворил шесть аналогичных обращений «Правовой инициативы». Тогда юристы просили срочно предоставить лекарство «Спинраза» детям со спинальной мышечной атрофией. Региональные власти отказывали в закупке дорогостоящего препарата, несмотря на решения врачебных комиссий о его экстренной необходимости.

Кристина Федичкина, Ростов-на-Дону