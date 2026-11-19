Бывших депутатов Курской облдумы задержали по делу о строительстве фортификаций
Бывшие депутаты Курской областной Думы Сергей Бирюков и Антон Глушков задержаны по делу о строительстве фортификаций на границе с Украиной. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
«Следствие сейчас устанавливает степень их виновности. По предварительной версии, они были причастны к хищению и "обналичиванию" бюджетных средств, выделенных на стройку»,— написал господин Хинштейн.
Губернатор добавил, что на ближайшей областной конференции «Единой России» будет поднят вопрос об исключении Сергея Бирюкова из состава регионального политсовета и о приостановке его членства в партии. Глава региона выразил надежду, что аналогичные меры в отношении Антона Глушкова примет и «Справедливая Россия». «Также надеюсь, что задержанные не станут запираться и откровенно расскажут обо всем, что интересует следствие»,— написал господин Хинштейн.
В 2022 году в Курской области началось возведение засечной черты, на которую федеральный бюджет выделил более 19 млрд руб. Защитные сооружения — рвы, блиндажи, огневые точки и опорные пункты — должны были быть построены менее чем за год, но работы так и не завершились. В августе 2024 года Вооруженные силы Украины смогли занять часть Курской области. К апрелю 2025 года российской армии удалось освободить регион. Проверка Генпрокуратуры показала, что при строительстве участники похитили более 4 млрд руб. К июлю 2026 года всего за хищения были осуждены 13 человек.