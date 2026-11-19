В 2022 году в Курской области началось возведение засечной черты, на которую федеральный бюджет выделил более 19 млрд руб. Защитные сооружения — рвы, блиндажи, огневые точки и опорные пункты — должны были быть построены менее чем за год, но работы так и не завершились. В августе 2024 года Вооруженные силы Украины смогли занять часть Курской области. К апрелю 2025 года российской армии удалось освободить регион. Проверка Генпрокуратуры показала, что при строительстве участники похитили более 4 млрд руб. К июлю 2026 года всего за хищения были осуждены 13 человек.