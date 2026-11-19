Сегодня ВСУ третий раз за последние три дня ударили по Крымскому мосту. Официально о масштабах разрушений после атак не сообщалось. С утра движение по железнодорожным путям перекрывали. Автомобильное движение временно недоступно. Около 16:00 стало известно, что движение поездов открылось по одному пути. Владимир Путин заявлял, что обсуждал с Совбезом возможное прекращение огня в отдельных сферах. Однако после ударов по Крымскому мосту Россия договариваться об этом не будет.