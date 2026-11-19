Трамп назвал понятной реакцию Путина на удары по Крымскому мосту
Президент США Дональд Трамп заявил, что может понять возмущение президента России Владимира Путина после ударов ВСУ по Крымскому мосту. Слова американского президента привел в эфире NBC News журналист Гейб Гутьеррес, который брал у него интервью.
Дональд Трамп и Владимир Путин встречались сегодня на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. «Он сказал, что разговаривал с Владимиром Путиным и что Путин был крайне возмущен Зеленским из-за атаки на мост... Он отметил, что понимает, почему президент Путин испытывает такие чувства»,— сказал журналист. Он добавил, что другие беседы президента США с главами других государств были в основном посвящены конфликту на Украине.
Сегодня ВСУ третий раз за последние три дня ударили по Крымскому мосту. Официально о масштабах разрушений после атак не сообщалось. С утра движение по железнодорожным путям перекрывали. Автомобильное движение временно недоступно. Около 16:00 стало известно, что движение поездов открылось по одному пути. Владимир Путин заявлял, что обсуждал с Совбезом возможное прекращение огня в отдельных сферах. Однако после ударов по Крымскому мосту Россия договариваться об этом не будет.