ЗПИФам сделали скидку
От налога на пассивные доходы освободили доходные ПИФы
Госдума сохранила льготы для части рыночных фондов, осуществляющих регулярные выплаты промежуточного дохода. Взимание налога на пассивные доходы коснется только закрытых и интервальных ПИФов, доступных квалифицированным инвесторам. Был скорректирован и список активов, пассивный доход с которых будет учитываться. Однако для реализации нововведений потребуются дополнительные разъяснения от финансовых регуляторов.
В числе поправок к Налоговому кодексу и отдельным законодательным актам РФ, принятых Госдумой во втором чтении на заседании 19 ноября, были изменения, касающиеся регулирования операций с паевыми инвестиционными фондами. Налогоплательщиками в отношении пассивных доходов, полученных в ходе доверительного управления, становятся только закрытые и интервальные ПИФы, паи которых предназначены для квалинвесторов. Ставка налога установлена в размере 15%. По оценке Минфина, новый налог в 2027 году должен принести в бюджет дополнительно 100 млрд руб. Фактическая величина может быть и больше: в 2025 году пассивный доход только в ЗПИФах для квалинвесторов составил 1,7 трлн руб., что при ставке 15% дает 255 млрд руб. налога.
В новой редакции в пассивный доход была включена прибыль от погашения паев, которыми владеют закрытые и интервальные ПИФы.
«Зачет в фондах-"матрешках" не предусмотрен. Налог возникает даже в том случае, когда квальный фонд владеет паями ОПИФа и БПИФа»,— отмечает руководитель направления по взаимодействию с госорганами УК «Альфа-Капитал» Николай Швайковский. По словам заместителя гендиректора УК «РВМ Капитал» Алексея Володарского, такой корректировкой Минфин, по сути, ввел заградительные налоги для каскадов ЗПИФов.
Ключевым изменением стало исключение уплаты налога ПИФами, которые осуществляют регулярную выплату владельцам паев не менее 90% дохода от доверительного управления, осуществляемого не реже одного раза в год. Тем самым были частично удовлетворены предложения управляющих компаний исключить из нового налога рентные фонды недвижимости. Как отмечает собеседник “Ъ” на рынке, «отрасль просила сделать лимит в размере 70–75%, так как в ряде фондов расходы могут доходить до 25–30% от получаемого регулярного дохода».
При этом в 90% дохода будет учитываться только чистый операционный доход фонда.
Как считает Алексей Володарский, розничные фонды получили возможность включать в расходы затраты на содержание и управление недвижимостью, в том числе амортизацию. В составе расходов также учтен накопленный купонный доход, а из доходов исключена прибыль по производным финансовым инструментам. «При выплатах доходов пайщикам зачет налога, уплаченного фондом, сможет применяться даже в последующих налоговых периодах»,— также указывает Алексей Володарский.
Принятый законопроект отсылает к действующему закону «Об инвестфондах» и нормативным актам ЦБ, в которых возможность учета вознаграждения управляющей компании при расчете чистого дохода прямо не предусмотрена. «Право оплачивать вознаграждение из имущества фонда еще не означает, что эти расходы можно вычесть при расчете 90-процентного порога. В результате может возникнуть ситуация, когда фонд фактически распределяет пайщикам почти весь доступный доход, но формально не выполняет условие освобождения от налога»,— отмечает заместитель гендиректора по финансам УК «Акцент управление активами» Екатерина Слуцкая.
19,48 триллиона рублей
составляли активы паевых инвестиционных фондов для квалифицированных инвесторов на 30 сентября 2026 года.
Введение нового налога потребует подстройки внутренних систем УК и спецдепозитариев, чтобы «правильно учитывать пассивные доходы и обязательства по налогообложению для корректного расчета стоимости чистых активов и расчетной стоимости пая», отмечает директор по направлению аутсорсинга и администрирования фондов спецдепозитария «Инфинитум» Илья Аникин.
Вдобавок к этому отрасли потребуются разъяснения от ЦБ, Минфина и ФНС по порядку уплаты и перерасчета налога в течение года. Налог в общем случае должен уплачиваться до 28-го числа месяца, следующего за месяцем получения дохода, но соблюдение условия о распределении не менее 90% чистого дохода определяется только по итогам года. «Получается, что фонд может выполнить все условия освобождения по итогам года, но до этого момента ему придется перечислять налог в бюджет»,— предупредила Екатерина Слуцкая.