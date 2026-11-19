Вдобавок к этому отрасли потребуются разъяснения от ЦБ, Минфина и ФНС по порядку уплаты и перерасчета налога в течение года. Налог в общем случае должен уплачиваться до 28-го числа месяца, следующего за месяцем получения дохода, но соблюдение условия о распределении не менее 90% чистого дохода определяется только по итогам года. «Получается, что фонд может выполнить все условия освобождения по итогам года, но до этого момента ему придется перечислять налог в бюджет»,— предупредила Екатерина Слуцкая.