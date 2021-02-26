Список лекарств для центральной аптеки

Менее половины регионов после передачи закупок препаратов для ряда орфанных заболеваний на федеральный уровень оставили сэкономленные средства в своих программах лекарственного обеспечения. В то же время беднейшим регионам экономии все равно недостаточно для полного финансирования таких программ. Аналогичная ситуация может сложиться и при финансировании закупок части препаратов для ряда пациентов с редкими заболеваниями фондом «Круг добра», тема обсуждалась вчера на заседании экспертного совета в Совфеде. Впрочем, централизация закупок все равно оценивается как наиболее перспективный путь лекарственного обеспечения, позволяя экономить за счет долгосрочных контрактов или риск-шеринга.

Перераспределение обязательств по закупкам препаратов между федеральным центром и субъектами не всегда приводит к увеличению объема лекарственного обеспечения в регионах. К такому выводу можно было прийти по итогам дискуссии на заседании экспертного совета по здравоохранению в Совете федерации в четверг, в нем участвовали чиновники Минздрава, эксперты подведомственных министерству институтов и пациентских организаций.

Как заявила в ходе заседания глава департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава Елена Астапенко, расширение программы высокозатратных нозологий (ВЗН) позволило бюджетам субъектов высвободить 12 млрд руб. «С 2019 года федеральный бюджет начал финансировать закупки препаратов по еще пяти заболеваниям, поэтому по итогам года у регионов остались сэкономленные средства в рамках закупок по перечню из 24 орфанных заболеваний»,— отметила она. Впрочем, как сообщил сопредседатель Всероссийского союза общественных объединений пациентов Юрий Жулев, далеко не во всех регионах сэкономленные средства были потрачены на других пациентов в рамках той же программы. «По нашим оценкам, только 43 субъекта не стали тратить эти деньги на другие цели»,— отметил он.

Аналогичным образом ситуация может сложиться и с экономией средств регионов при передаче финансирования препаратов для лечения части заболеваний в ведение государственного благотворительного фонда «Круг добра». Сейчас, как заявила в ходе заседания директор департамента медпомощи детям и службы родовспоможения Минздрава Елена Байбарина, фонд согласовал закупки для пациентов с двумя видами заболеваний — СМА и болезнь Помпе, которые сейчас финансируются регионами. Она подчеркнула, что высвободившиеся средства они должны потратить на лекарственное обеспечение — впрочем, сенатор от Тывы Дина Оюн сообщила, что ряд регионов, где уровень бюджетной обеспеченности не превышает 0,7, даже в этом случае не сможет обеспечить лекарствами всех нуждающихся в рамках программы (также см. стр. 9).

В перспективе, по словам главы федерального центра лекарственного обеспечения граждан при Минздраве Елены Максимкиной, проблему недофинансирования региональных программ необходимо решать передачей еще пяти орфанных заболеваний в ведение федерального центра. «Одно из преимуществ — возможность централизованно закупать препараты, том числе в рамках долгосрочных контрактов. Только с их помощью мы уже сэкономили 5 млрд руб.»,— сообщила она.

Отметим, что дополнительной экономии на препаратах могут способствовать и новые полномочия центра закупок, которые Минздрав представил в проекте постановления правительства на regulation.gov.ru. Центр займется закупками препаратов в рамках федеральных программ, в частности, для лечения пациентов с орфанными и онкологическими заболеваниями, ВИЧ и туберкулезом, а также вакцин, входящих в национальный календарь прививок. Также он будет отслеживать наличие этих препаратов в регионах, прогнозировать потребность в них и заново перераспределять их между субъектами в случае избытка. По словам главы отдела развития и внешних коммуникаций Центра экспертизы и контроля качества медицинской помощи Минздрава Нурии Мусиной, более совершенные способы закупок необходимо внедрять и при приобретении препаратов для подопечных «Круга добра». «Например, начать заключать соглашения с фармкомпаниями по модели риск-шеринга, при которой государство будет оплачивать только ту часть лекарств, использование которых привело к излечению пациентов»,— отметила она.

Анастасия Мануйлова