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14 августа, среда
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Новости
10:38
«Левада-центр»: рейтинг «Единой России» опустился до 28%
11:49
Экономисты заявили о минимальном влиянии санкций на рецессию в России
11:00
В России зафиксировали снижение продаж мяса
09:21
Трутнев призвал наказать Росрыболовство за невыполнение поручения Путина
09:10
Число пострадавших при взрывах боеприпасов под Ачинском увеличилось до 40
12:33
Правозащитники пожаловались в прокуратуру на матерящихся на митингах силовиков
12:15
Россияне перевели более 15,7 млрд рублей через систему быстрых платежей
12:09
Астраханский полицейский получил полтора года за применение электрошокера к задержанному
12:02
Власти США запретили провозить в самолетах некоторые модели MacBook Pro
11:57
«Единая Россия» удалила страницу Беглова со своего сайта после его слов о беспартийности
11:43
Водитель разбившегося под Новороссийском автобуса вышел в рейс без медосмотра
11:13
Пропавший в Сирии российский активист жив
10:42
Прибыль «Интер РАО» в первом полугодии увеличилась на 25%
09:59
«Ведомости»: «Газпром» просит правительство профинансировать мегапроекты на Балтике
08:59
ТАСС: ремонт «Лошарика» начнется осенью
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(обновлено: 14.08.2019)
Претензии экологов к добыче ископаемых
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ОВОС и ныне там
Нефтекомпании не хотят тратиться на оценку воздействия на окружающую среду
1
Прокуроров позвали в заповедные горы
«Гринпис» обнаружил строительство дороги на территории объекта всемирного наследия
Прокуратуру просят защитить права орлана
«Гринпис» пожаловался на нарушения в ходе подготовки к прокладке «Северного потока-2»
Прозрачность, экологичность и старые трубы
WWF представил рейтинг нефтегазовых компаний
Алмазы нечистой воды
АЛРОСА оштрафована на 600 тыс. рублей за нанесение ущерба водоемам
2
«Гринпис» добился рассмотрения иска к Nord Stream 2 AG
Дело о приостановке строительства «Северного потока-2» вернется в суд
2
Нечистой воды алмазы
В Якутии ищут виновных в загрязнении рек отходами недропользования
1
Власти РФ и заявители с Arctic Sunrise обменялись меморандумами
Европейский суд приступил к рассмотрению жалобы 30 граждан из 17 стран
1
В реку натекло на три миллиарда
Росприроднадзор оценил причиненный ММК ущерб
2
Новый министр по-новому метет
Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин изменил решение предшественника
Нефтяники ждут перерасчета
В Югре «дочка» «Газпром нефти» требует у Росприроднадзора более полумиллиарда рублей
1
ЕСПЧ сверит свободу слова с делом Greenpeace
Международные НКО поддержали журналистов с судна Arctic Sunrise
1
15 тысяч за укрывательство топора
Минприроды предлагает штрафовать чиновников за сокрытие незаконных рубок
Nord Stream 2 вновь пытаются выбить из траншеи
Общественники направили в Росприроднадзор оценку проекта трубопровода
Экологи прошли по трубе
WWF и Минприроды представили рейтинг нефтегазовых компаний
Дизтопливо высохло в суде
За время разбирательств экологический штраф «Транснефти» уменьшился на порядок
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«Гринпис» просит Генпрокуратуру провести радиоактивную работу
Зеленые призывают найти следы рутения-106
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Как санкционированный митинг перешел в «мирные прогулки», а те — в задержания
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«Теперь ОМОН — главный хипстер Москвы»
Выступление Леонида Парфенова на митинге «Вернем себе право на выборы»
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Курбан-байрам
Как в Москве отметили один из главных исламских праздников
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Штурм и задержание
Как оборонялся от силовиков и сдался властям экс-президент Киргизии
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Почему судоходство на Волге садится на мель
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Страна
Мир
Экономика
Бизнес
Финансы
Недвижимость
Культура
Спорт
Hi-tech
Авто
Стиль
Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия