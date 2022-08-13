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Авария устарела до приговора

Сотрудников управления по делам ГО и ЧС освободили от ответственности за загрязнение Арктики

Как стало известно “Ъ”, городской суд Норильска прекратил за истечением срока давности уголовное преследование двух сотрудников регионального управления по делам ГО и ЧС. Следствие считало, что они не приняли мер к своевременной организации и проведению мероприятий по локализации аварии на ТЭЦ, что привело к увеличению вреда, нанесенного экологии. Утечка 21 тыс. тонн нефтепродуктов привела к загрязнению водных объектов Норило-Пясинской озерно-речной системы, которое оценили более чем в 200 млрд руб. Ущерб возместил «Норникель», владеющий ТЭЦ. Ранее еще два фигуранта ЧП избежали колонии в связи с давностью преступления.

Фото: Росприроднадзор

Фото: Росприроднадзор

В Норильске (Красноярский край) суд вынес решение по уголовному делу о халатности после разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергокомпании (НТЭК; «дочка» «Норникеля»).

Инцидент, который ученые считают крупнейшим экологическим бедствием в российской Арктике, произошел 29 мая 2020 года. В результате просадки опор фундамента у резервуара №5 оторвалось дно и вытекло все хранившиеся там дизельное топливо (21 тыс. тонн). Примерно 6 тыс. тонн солярки попали в грунт, остальные 15 тыс. тонн — в реки Далдыкан, Амбарную и их притоки.

Первоначально красноярские власти присвоили ЧС статус регионального уровня, однако президент России Владимир Путин поднял его до федерального. Совещание, которое глава государства посвятил ситуации в Норильске, отметилось скандалом. На нем губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что узнал об аварии из соцсетей и только через два дня после случившегося.

Между тем ущерб от разлива нефтепродуктов составил свыше 205 млрд руб. «Ущерб РФ в связи с загрязнением водных объектов Норило-Пясинской озерно-речной системы как компонентов окружающей среды — в размере 145,4 млрд руб. Ущерб РФ в связи причинением вреда окружающей среде в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов — в размере 58,9 млрд руб. Ущерб Норильску в связи с порчей расположенных на его территории объектов почвенно-геологического происхождения — в размере 855,4 млн руб.»,— говорится в материалах суда.

В связи с аварией Следственный комитет России (СКР) возбудил ряд уголовных дел, одно из них — в отношении сотрудников управления по делам ГО и ЧС мэрии Норильска Дениса Кулаева и Вячеслава Иващенко. «Оперативный дежурный единой дежурно-диспетчерской службы управления по делам ГО и ЧС администрации города Норильска Красноярского края Кулаев, и. о. начальника указанного управления Иващенко, получив сообщение о разливе, не приняли мер к своевременной организации и проведению мероприятий по локализации и ликвидации чрезвычайного происшествия»,— ранее сообщала официальный представитель СКР Светлана Петренко. В управлении Генпрокуратуры по Сибирскому федеральному округу отмечали, что неисполнение чиновниками должностных обязанностей привело к существенному увеличению вреда, нанесенного окружающей среде. Диспетчерам Кулаеву и Иващенко предъявили обвинение в халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ), с которым они не согласились.

В феврале 2021 года по делу начался судебный процесс. Источники, знакомые с ходом разбирательства, сообщили “Ъ”, что Денис Кулаев согласился на прекращение уголовного дела в связи с истечением сроком давности (по данной статье УК он составляет два года), хотя на судебном процессе отрицал свою вину. Дело в отношении него было закрыто по не реабилитирующим его основаниям. Второго обвиняемого, Вячеслава Иващенко, пришлось судить одного. В пятницу он выслушал приговор: как рассказали “Ъ” в правоохранительных органах, экс-чиновнику назначили полгода исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства и освободили от наказания в связи с окончанием сроков привлечения к уголовной ответственности. Будет ли он обжаловать решение, пока неизвестно.

Отметим, что два уголовных дела, связанных с аварией на ТЭЦ, уже рассмотрены. В октябре 2020 года суд назначил полгода исправительных работ с удержанием 15% зарплаты бывшему мэру Норильска Ринату Ахметчину: он, по версии следствия, два дня не принимал мер для локализации разлива ГСМ и минимизации вреда окружающей среде. В июне 2022 года суд прекратил дело «в связи с истечением сроков давности» в отношении Елены Новожиловой, которая на момент описываемых событий занимала должность главного госинспектора Ростехнадзора. Следствие считает, что в ходе проверок ТЭЦ-3 она якобы не дала оценку состояния основания свайного фундамента резервуара №5. Обвинение в халатности Елена Новожилова отрицала.

Кроме того, после аварии уголовное дело было возбуждено в отношении директора ТЭЦ-3 Павла Смирнова, главного инженера Алексея Степанова, его заместителя Юрия Кузнецова и начальника котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 Вячеслава Старостина. Им инкриминировали ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ) и ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов). Сейчас оно рассматривается в суде, но также может закончиться фактически ничем.

Между тем по иску Росприроднадзора «Норникель» выплатил 148 млрд руб. Кроме того, компанией было заключено мировое соглашение с Росрыболовством, в соответствии с которым будет в натуральной форме возмещен вред водным биоресурсам путем выпуска молоди различных ценных видов рыб (осетра, муксуна, чира, сига и нельмы) в пострадавшие в результате аварии водоемы Норило-Пясинской озерно-речной системы в период с 2033 по 2050 год.

Константин Воронов, Новосибирск

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